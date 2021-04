Pasó de nuevo en México: ‘vacunan’ a adulto mayor SIN líquido

Agencias

Ciudad de México.- En redes sociales se viralizó la grabación de otra aplicación de vacuna contra Covid-19 a un adulto mayor, en donde sólo le aplican el piquete de la jeringa, pero no le aplican el líquido con el biológico.

Lo anterior fue denunciado por la usuario de Twitter @aletopia, quien aseguró que el hecho sucedió en una instalación del Instituto Politécnico Nacional, en Zacatenco, Ciudad de México.

“En el video se ve claramente que solo se mete la aguja y no se aplica nada. Se le acusó en tiempo con un superior y efectivamente reconoció que fue un ‘error’ que no volverá a suceder. Pero de eso no podemos estar seguros”, contó la usuaria afectada.

Él es mi tío y la enfermera le hizo creer que lo vacunaron y solo le hace un piquete con la aguja y la jeringa no tiene nada de líquido, paso en el @IPN_MX de Zacatenco, no puede ser que el personal de salud esté haciendo esto. ¡compartan!#COVIDー19 #SputnikV @Claudiashein pic.twitter.com/2V0qxDR2cl — Aletopia (@aletopia) April 3, 2021

Aletopia aseguró que tras la denuncia, su tío fue finalmente vacunado, aunque dejó en claro que impondrá un recurso legal contra la enfermera que sólo aplicó el piquete sin el fármaco.

Pidió a los ciudadanos tener mucho cuidado al momento de ser vacunados contra el COVID-19.

“Después de acusar a la enfermera, la supervisora reconoció que fue un “error” y que le aplicaría correctamente la vacuna a mi tío, aquí el video y ahora sí se ve en la jeringa que baja el émbolo con líquido. Estén atentos y que nos les pase por favor”, apuntó.

Después de acusar a la enfermera, la supervisora reconoció que fue un “error” y que le aplicaría correctamente la vacuna a mi tío, aquí el video y ahora si se ve en la jeringa que baja el émbolo con líquido.

Estén atentos y que nos les pase por favor. pic.twitter.com/pNIzenY777 — Aletopia (@aletopia) April 3, 2021

Esta semana también se viralizó el caso en donde un joven simuló vacunar contra el Covid-19 a una adulta mayor, inyectándole una dosis vacía en Cajeme, en el estado de Sonora.

