Pasa músico ‘travesía’ por coronavirus

Ciudad de México.- La travesía que Horacio Franco, uno de los más grandes intérpretes de la flauta de pico en el mundo, tuvo que pasar después de dar positivo a Covid-19 el jueves pasado, fue larga porque en un inicio su médico le informó que pese a haber estado en una zona de riesgo como la ciudad de Nueva York y presentar tos y cansancio, dos de los síntomas más comunes de coronavirus, la flema verde que tenía era signo de una enfermedad bacterial.

REGRESO A MÉXICO

El músico relató que viajó a Nueva York el 22 de febrero y regresó a México el 13 de marzo; en aquella ciudad ofreció conciertos, conferencias y clases magistrales en muchas escuelas. Recordó que durante febrero se hablaba poco de la pandemia y aún no había alarma.

“El último día, el 12, ofrecí un concierto en el Lincoln Center justo cuando se decretó la emergencia y ya muchos teatros habían cerrado. Regresé al día siguiente con un poco de tos, pero pensé que había sido por el enfriamiento que tuve en el restaurante, para el domingo 15 me sentí cansado y expulsaba flema verde”.

Platicó que al no sentir mejoría decidió realizarse una prueba de Covid-19, pues sabía que venía de una zona de alto riesgo, a un laboratorio que pocos días después de que él acudió fue certificado por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (INDRE) para realizar la prueba.

FALSOS NEGATIVOS

Franco platicó que el laboratorio tardó en entregarle los resultados unos días, y estos resultaron negativos, pero él continuaba sintiéndose mal; presentaba una fiebre concentrada sólo en su cabeza y acudió el miércoles 18 de marzo a un hospital particular, donde le diagnosticaron neumonía ligera y lo trasladaron a otro hospital para que estuviera en terapia intensiva. Uno de sus médicos envió a dos epidemiólogas del INRE que repitieron la prueba de coronavirus.

Al día siguiente lo dieron de alta por considerar que no era un paciente grave y le pidieron que no volviera a salir de casa. El jueves 26 de marzo le informaron que la prueba que le aplicaron en el nosocomio particular fue positiva, y el sábado 28 la prueba del INRE confirmó el resultado.

PIDE NO SALIR DE CASA

El músico, quien se ha presentado en países como Alemania, Inglaterra, Japón y Tailandia reflexionó: “He leído acerca de muchas teorías conspiracionales, pero todos debemos entender que es real, es un virus muy contagioso pero no es letal para toda la población. Es un virus tan nuevo que gradualmente nos hemos ido enterando de otros síntomas, por ejemplo médicos en diversos países han establecido una relación con la pérdida del gusto y del olfato; a mí me pasó, estoy recuperando esos sentidos lentamente”, comentó.

Finalmente hizo un llamado a la población a permanecer en casa, quienes puedan hacerlo, y a cumplir con las indicaciones que vayan informando las autoridades sanitarias mexicanas.