Pasa al pleno protocolo de Mujer Víctima de Violencia

Guanajuato.- Sin ninguna observación y necesidad de que se modificara nada del Protocolo de Actuación Policiaco de Atención a la mujer víctima de violencia, fue aprobado durante la Comisión de Igualdad de Género, documento que se turnará en la siguiente sesión del pleno del Ayuntamiento para que sea aprobado y se pueda poner en práctica.

Yo sigo pensando que todo lo que tenga que ver con los derechos de los niños, mujeres, segregación racial o religiosa, son especialización de Derechos Humanos y es ahí donde se debería resolver” Emilio Arellano, Regidor

Esto luego de que en la anterior sesión del Cabildo capitalino el protocolo se regresó para que fuera revisado por los integrantes de dicha Comisión, y es que Iovana Rocha Cano, la que reclamó que se haya subido la propuesta al Pleno del Ayuntamiento sin que haya pasado por la comisión.

Además, argumentó que era necesario que se revisara ya que no se trataba de un documento cualquiera y que se requería que lo que se apruebe éste a la altura de las necesidades que requiere el Municipio.

Paso innecesario

Al respecto, el regidor sin partido, Emilio Arellano Roig, sostuvo, al igual que durante la anterior sesión de Cabildo, que no haberlo aprobado y regresado a la Comisión era totalmente innecesario ya que el documento había sido analizado por 3 importantes comisiones relacionadas con el tema: Seguridad, Gobernación y Derechos Humanos, por lo que este paso salía sobrando y la prueba es que al final no se le modificó absolutamente nada, por lo que mencionó que sólo fue pérdida de tiempo.

“Se trata de un protocolo que ya habían aprobado tres comisiones, tal como lo mencionó Ramón Izaguirre, éste lo revisó Seguridad, Gobernabilidad y Derechos Humanos “Yo sigo pensando que todo lo que tenga que ver con los derechos de los niños, mujeres, segregación racial o religiosa, son especialización de Derechos Humanos y es ahí donde se debería resolver”, comentó Arellano Roig.

Calla ante el tema

Cuestionado sobre si esto fue capricho de la regidora priista, Iovana Rocha Cano, presidenta de la Comisión de Equidad y género, Emilio Arellano dijo que en este tema mejor no opinaba ya que eso sería ‘meterse en camisa de once varas’, simplemente comentó que lo relevante es que se apruebe y se ponga en práctica a la brevedad, sobre todo considerando que en la entidad de Guanajuato hay varios caso de violencia contra la mujer, no dio cifras.

Arellano reiteró que no era necesario que no fuera aprobado el protocolo en la anterior sesión de Cabildo pues mencionó que el hecho de que se avale no significa que no se vayan puliendo algunos detalles.,

“Es muy importante que sea un documento ya promulgado y entregado a la población, sobre todo las condiciones en las que se encuentra el estado en donde se tiene índices de violencia muy altos, además de darle una certeza a las mujeres de que realmente estamos trabajando, de que si no es todo lo perfecto que pudo haber sido, por lo menos se va a empezar a trabajar”, dijo el regidor del Ayuntamiento.

Además, dijo que parte de la importancia de que se apruebe el documento es para poder gestionar un espacio en dónde reunir ala mujeres vulneradas y solicitar capacitación a policías, de lo contrario esto no se puede pedir, ya que no hay la justificación necesaria.

