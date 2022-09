Aún en Guanajuato persisten obstáculos para que las personas de grupos excluidos y discriminados tengan acceso a una democracia incluyente

Fernando Velázquez

Guanajuato.- Representantes de los distintos partidos políticos en Guanajuato expusieron las acciones y retos pendientes que hay para tener una democracia más incluyente, durante el panel organizado por el IEEG denominado “Democracia incluyente: la aplicación de medidas afirmativas desde la experiencia de los partidos políticos”.

Te puede interesar: Regidora de Acámbaro recibe ‘Premio a la Democracia Global’ en Washington

La presidenta del Instituto, Brenda Canchola Elizarrarás, subrayó que a pesar de los avances logrados en los últimos años, aún persisten obstáculos para que en la práctica todas las personas de grupos excluidos e históricamente discriminados puedan hacer un ejercicio pleno de sus derechos político-electorales.

Por ello, subrayó la necesidad de impulsar acciones afirmativas que deriven en políticas públicas y prácticas que ayuden a disuadir las referidas desigualdades.

“En la medida en que los partidos transiten ante los retos que enfrenta la ciudadanía y busquen solventar estas desigualdades, así como espacios más equitativos al interior de sus estructuras y sus propios procesos, el ejercicio libre y efectivo de los derechos político-electorales de toda la ciudadanía se realizará de forma natural y armónica”, dijo.

Desigualdad política

En tanto, la consejera electoral Beatriz Tovar remarcó que acortar las brechas de desigualdad en ámbito político es responsabilidad de todos, aunque una parte muy importante recae en los partidos al ser la principal vía de acceso al poder político para la ciudadanía.

“Nuestra democracia se ha reconfigurado, la hemos reconfigurado todas las personas, todos los grupos que hoy están levantando la mano y que piden participar, que es un derecho y una obligación de nuestra parte, buscar todos los mecanismos que pongan en igualdad de oportunidades el acceso a este derecho, no son graciosas concesiones”, dijo.

Los representantes de los partidos políticos coincidieron en la necesidad de que las acciones afirmativas que buscan garantizar los derechos político-electorales de los grupos vulnerados sean legisladas para que adquieran un carácter obligatorio, lo cual a su vez servirá para brindarles mayor visibilidad.

Deconstrucción de la sociedad

Sin embargo, la representante del Partido Verde y exdiputada local, Vanessa Sánchez Cordero, subrayó también que uno de los principales retos es también que las autoridades electorales, junto con los partidos, logren deconstruir a la sociedad para que esta sea más incluyente.

“Nosotros entendemos que no se ha impulsado la participación, pero también no la hay porque la sociedad todavía tiene un rechazo natural hacia la diversidad, hacia quien es diferente, hacia quien no cabe en el molde de lo que entendemos como tradicional”, dijo.

Asimismo, apuntó que a los gobiernos estatales y municipales les toca recabar datos suficientes para saber cuáles son los grupos vulnerables que merecen estar representados para mejorar sus condiciones, y que no sean elegidos por moda.

También fue enfática en que las acciones afirmativas no deben ser dirigidas exclusivamente a las candidaturas plurinominales, como ocurre actualmente.

“No debe de ser la única, además tampoco podemos estar ya haciendo más cajones para hacer la representación proporcional porque va a llegar un momento en el que van a chocar los derechos, ya no sigamos andando sobre ese mismo camino porque va a llegar un momento en que se pierda el equilibrio”, dijo.

Candidatos discriminados

Por su parte, Daniel Mares, representante de Movimiento Ciudadano, señaló que en el anterior proceso electoral sus candidatos migrantes eran víctimas de discursos de rechazo, no solamente emitidos por candidatos, sino también de la propia ciudadanía, lo cual termina por entorpecer su participación.

“Había críticas de que ‘pues nomás viene cada que puede y ya ni siquiera conoce el municipio’, y empezaban estos discursos que descalificaban a las candidaturas de personas migrantes. Ahí también hay un reto en lo social porque no solamente eran ataques entre partidos, era un murmullo en el vox populi”, dijo.

Lee también: IEEG acredita sancionar a dos ex funcionarios por violencia política de género

Mares, junto con Édgar Sánchez, representante del PRI, hizo hincapié también en que debería analizarse la posibilidad de que los candidatos con alguna discapacidad reciban un presupuesto adicional dadas las dificultades que tienen para moverse durante el periodo de campañas.

Más noticias:

MD