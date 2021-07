Y TODAVÍA SON MUCHOS. Esta podría ser una buena noticia. Luego de ver 11 logotipos en la pasada boleta electoral en Guanajuato, tras el saldo del 6 de junio sólo veremos siete. Los que mantendrán su representación ante el Instituto Estatal Electoral son PAN PRI, PRD, Verde, PT, MC y Morena.

ASEGUNES. De esos siete, ni PT ni PRD alcanzaron el 3% de los sufragios para aspirar a una diputación plurinominal aunque al mantener el registro nacional, pueden mantener el asiento en el IEEG y en los consejos distritales pero no tendrían financiamiento estatal.

ADIÓS. Nueva Alianza que era el único partido con registro estatal lo perdió al no alcanzar los tres puntos porcentuales. Los partidos, Redes Sociales Progresistas, Fuerza por México y Encuentro Solidario tuvieron debut y despedida pues no alcanzaron el 3% de la votación a nivel nacional con lo que no tendrán participación tampoco en el estado.

ES MUCHO PEDIR. 11 partidos eran demasiados para el interés demostrado por los electores y para el presupuesto estatal. Y de esos siete, PRD y PT se mantienen por un efecto nacional mientras que el partido Verde aparece en la cuerda floja. Visto desde ese punto de vista, la depuración tendría que ser mayor.

¿QUÉ HACER CON LOS ABSTENCIONISTAS?: COERCIÓN O CONVICCIÓN

DESMENTIDO. Interesante el panel sobre el abstencionismo organizado por el Instituto Estatal Electoral el pasado viernes. Los gobernantes guanajuatenses que siempre se han preciado de que la sociedad es participativa y que ha sido clave en los cambios del país, ya no tienen ese discurso hace varios trienios.

ALTERNATIVAS. Y seguramente habrá mil y una formas de obligar a los ciudadanos a votar. Celebrar el día de la elección en miércoles y no en domingo y enlazar el sufragio con otro trámite como requisito para acceder a él fueron algunas de las propuestas que hizo el representante del Verde y diputado local electo, Gerardo Fernández.

NECESARIO. Los participantes lamentaron el bajo porcentaje de votantes del padrón y que sea entre un 25 y un 30% del padrón el que elige a los gobernantes y representantes en Guanajuato obliga a revisar qué es lo que pasa y a implementar acciones para lograrlo.

¿DERECHO U OBLIGACIÓN? Tras recordar que en Guanajuato, desde 1991 no se logra una participación electoral del 62%, habló de la pertinencia de revisar las cerca de 10 iniciativas que enlazan el voto con otro trámite ya sea licencia, pasaporte, título universitario o certificados de modo que se tenga que confirmar que se votó para acceder a alguno de ellos.

DATO. En las últimas elecciones, el grupo de edad que menos participa en elecciones es el de 25 a 29 años y que es tan determinante su ausencia que esos votos son más que los que tuvo el actual gobernador Diego Sinhue para ganar la elección de 2018.

SINCERO. Gerardo Tadeo Sánchez, representante del PRI dijo que el abstencionismo obedece no solamente a la apatía o a una decisión no pensada de los ciudadanos sino a la desconfianza en la política.

COLERO. Recordó que es preocupante que en 2018 se haya situado en los últimos tres lugares debajo de BC y Sonora mientras en 2021 estuvo en los últimos cinco.

EL TOP. Citó a Pénjamo, Valle de Santiago, Acámbaro e Irapuato como los municipios con menor participación en todos los cuales ganó el PAN mientras que la mayor participación se dio en municipios pequeños como Atarjea, Tierra Blanca, Xichú, Santiago Maravatío y Santa Catarina.

DUDA. ¿Es sano crear reformas para obligar a los abstencionistas a votar o no tendría que haber espacio para ello?

LA DEL ESTRIBO…

Hace una semana, Guanajuato ocupaba el lugar 15 de casos activos en el país con mil 322. Ayer subió un escalón más para llegar al 14 con 2 mil 067 casos activos, 900 más que hace una semana

El 4 de julio había solo 300 casos y el 10 eran 640 activos. En tres semanas, los casos activos se multiplicaron por seis.

En contraparte, las defunciones no se han disparado en el mismo nivel. El 4 de julio había 11 mil 300 defunciones por covid y hasta ayer la cifra era de 11 mil 329. En tres semanas la cifra de defunciones se ha incrementado en 29.

Si nos vamos a las 3 semanas anteriores, las defunciones eran 11 mil 197 el 15 de junio, es decir 103 muertes en el lapso anterior de 21 días.

La semana pasada en ocupación hospitalaria se reportaban 66 personas con infecciones respiratorias agudas, 43 con covid, 31 graves y siete críticos.

Ayer, el reporte era de 119 con ese tipo de infecciones, 45 con covid, 26 pacientes graves y 12 críticos.

En otras palabras, dentro del incremento importante de la epidemia, la multiplicación de casos activos no ha disparado los fallecimientos ni las hospitalizaciones. Pero es la segunda llamada.

Recordar es volver a grillar

LA PANDEMIA: A UN AÑO DEL MAYOR ERROR DIEGUISTA

Sin lugar a dudas, fue el gran error hasta el momento a lo largo de la pandemia del gobierno de Diego Sinhue Rodríguez Vallejo. En el pico de la primera ola covid en la entidad, con el semáforo en rojo y los eventos sociales suspendidos, el gobierno de Guanajuato armaba tremendo ágape en San Gabriel de Barrera que hacía enfurecer a los organizadores de eventos.

Un evento con ocho gobernadores y representantes de dos gobiernos más en la reunión interestatal covid alborotó de más la gallera en el gremio de banquetes y organización de eventos.

En su página de Facebook, la Asociación Mexicana de Profesionales en Exposiciones, Ferias y Convenciones (AMPROFEC) Bajío, organismo con reconocimiento e interlocución con las autoridades locales de turismo, tomaba con ironía la celebración de esa comida tras la reunión de trabajo en la Alhóndiga de Granaditas y “agradecía” al gobierno estatal el “banderazo” para la reanudación de sus actividades.

“El evento realizado el día de ayer en las instalaciones de la exHacienda San Gabriel de Barrera que administra el DIF estatal en el marco de la reunión interestatal Covid19 y que recibió a más de 200 personas, hizo visible, la viabilidad de eventos responsables, acatándose los protocolos y lineamientos obligatorios para la reactivación propuesta por las dependencias antes mencionadas.

Creemos firmemente en la congruencia de las autoridades y agradecemos que con su accionar, permitieron dar a luz lo viable y posible que es hacer eventos seguros que podremos estar operando a partir del 1º de agosto de 2020 en el estado de Guanajuato”.

Un día después, directo y sin tapujos, Gustavo Jiménez, empresario restaurantero de León posteó en su cuenta de Facebook un mensaje dirigido al gobernador Diego Sinhue en el que mostró su inconformidad por la decisión de organizar ese evento.

El empresario, hijo de Gustavo Jiménez Torres (qepd) conocido restaurantero y líder del sector hace algunas décadas, recordó en su carta que sirvió en la boda del ahora mandatario y enseguida le manifiesta su inconformidad:

“Necesito de tu ayuda, requiero que me ayudes a explicarles a mis empleados, clientes, novios con fechas pospuestas, quinceañeras, graduados, el por qué no puedo realizarles su evento y el por qué su evento no es igual de importante al tuyo y no se puede llevar a cabo. ¿Tus invitados, en este caso gobernadores y distintos funcionarios son inmunes al contagio y los invitados de mis clientes no?”.

Un resbalón monumental del gobierno guanajuatense que mostró lo fácil que es perder la perspectiva cuando se tiene el poder.

La imagen del día

ERNESTO PRIETO: DERROTADO Y ADVERTIDO

Tenían razón los que siendo cercanos al dirigente de Morena en Guanajuato, Ernesto Prieto Gallardo, sugerían que no había razón para impugnar la candidatura a diputado plurinominal local del académico David Martínez Mendizábal.

Y es que, Prieto Gallardo no solo perdió el recurso interpuesto sino que fue advertido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) de Morena en el sentido de que expuso argumentos ilícitos porque incluyó documentos y datos personales del esposo de la senadora Martha Lucía Micher Camarena.

Es decir, que si bien todavía puede impugnar Prieto ante tribunales, también Martínez Mendizábal, según sugiere la CNHJ morenista, puede solicitar un procedimiento disciplinario contra el dirigente morenista por presuntamente haber incurrido en infracciones a estatutos y reglas partidistas.

Según el expediente, Prieto incluyó documentos de carácter personal de Martínez Mendizábal como domicilio, régimen, datos fiscales, RFC, CURP, actividad económica, número celular, acta de nacimiento y nombres de padre y madre.

Vaya historia de fuego amigo morenista. Y lo peor de todo, a la postre, innecesaria porque un día antes de la resolución, el consejo del IEEG asignó siete plurinominales y Ernesto Prieto alcanzó.

El origen de este pleito fue en abril tras la asignación de candidaturas pluris. La queja ya había pasado por otras instancias partidistas, dos veces por el Tribunal Electoral de Guanajuato y una por la Sala Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

La CNHJ, que preside Eloísa Vivanco Esquide, señala en su resolución que los agravios que advierte Prieto Gallardo son infundados, inoperantes e inadmisibles debido a que un acuerdo del 9 de marzo de este año, incluye como atribuciones de la Comisión Nacional de Elecciones, designar candidatos idóneos que potencien la estrategia de su partido.

Prieto alegaba que al ser personaje externo, Martínez Mendizábal no podía ir en el espacio 2 mientras que él que es militante, quedó en el 4.

El órgano partidista dice que el argumento de Prieto es inoperante porque conoció con oportunidad las reglas, jugó con ellas y no las impugnó.

“Si bien estos espacios corresponden preponderantemente a postulaciones externas su a juicio de la Comisión Nacional de Elecciones los lugares seleccionados para candidatos podrán participar afiliados de Morena y entre los destinados para afiliados al partido podrán participar externos cuando la propia Comisión presuma que por su propia trayectoria los atributos ético-políticos y la antigüedad en la lucha por causas sociales con su inclusión potenciará adecuadamente la estrategia territorial del partido”.

Hace un par de meses, en consulta con personajes morenistas afines a Prieto, uno de ellos me decía que en ese lance Prieto estaba equivocado y que iba a perder. El líder morenista fue terco en su lance contra Alma Alcaraz y finalmente ganó. Hoy, es líder del partido, será otra vez diputado local y su hermano será alcalde.

Tendrá que ser mesurado y no ir a todas las batallas. Porque hoy, literalmente fue por lana y salió trasquilado.