Partido Verde busca incentivar la participación ciudadana

Lourdes Vázquez

Guanajuato.- El Grupo Parlamentario del PVEM busca que los candidatos a presidentes municipales que no obtengan el triunfo electoral, puedan ocupar una regiduría, a fin de incentivar que acepten las candidaturas.

Se trata de una iniciativa de reforma a la Ley Electoral del Estado en materia de candidaturas simultáneas; a decir de la coordinadora de los diputados verde ecologista, Vanessa Sánchez Cordero, con esta iniciativa se busca generar cada vez mayor participación ciudadana, pues todos los partidos políticos se enfrentan a que muchos no quieren aceptar una candidatura.

Así, el hecho de permitirles que contiendan simultáneamente puede ser un aliciente para que acepten las candidaturas, según lo planteó durante la mesa de análisis de la Comisión de Asuntos Electorales.

En tanto, su compañero de fracción, Israel Cabrera Barrón, señaló que la propuesta surge como una respuesta a la inconformidad de ciudadanos en virtud de que los candidatos por quienes ellos votaron no ocupan un cargo en el gobierno municipal.

Cabrera señaló que “el tener la oportunidad de que el candidato a presidente municipal pueda ocupar una de las posiciones en la lista de regidores, va a permitir que la ciudadanía se sienta representada, sienta que su voto no fue en vano, que van a tener a una persona a la que conocen, con la que se sienten identificados, para que les apoye a resolver, orientar o a ayudar en sus problemas”.

NO RESUELVE UN PROBLEMA

Sin embargo, los diputados del PAN, Armando Rangel Hernández y Libia García Muñoz Ledo afirmaron que con una reforma de esta naturaleza se podría caer en una acción de inconstitucionalidad a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales al no determinarse en qué listado irán los candidatos.

Ambos señalaron que la iniciativa no responde a una problemática de participación ciudadana, por lo que a decir de Armando Rangel preocupa que al buscar la solución al reconocimiento de una persona, se descomponga al Ayuntamiento “que se hagan conflictos incluso personales. Me parece que nos lleva a violar una disposición federal, no vemos un problema a atender y podemos generar un problema de gobernabilidad”.

En tanto, la diputada Libia García Muñoz Ledo señaló que aunque la propuesta plantea un modelo diferente, no busca mejorar la participación ciudadana y por el contrario en la integración del ayuntamiento se presentaría confrontaciones, por lo que indicó que la iniciativa presenta más retos y dudas de las que resuelve.