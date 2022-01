1.- Participación Ciudadana

Alejandra Gutiérrez Campos

Nadie que se considere demócrata puede objetar el esfuerzo de la alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez Campos, por hacer cumplir a nivel municipal los preceptos constitucionales de la participación ciudadana, ya vigentes en la Carta Magna mucho antes de que llegara la Cuarta Transformación. Su consulta para que la gente decidiese sobre diversos proyectos de infraestructura para la ciudad y de manera particular en cada una de las siete delegaciones en que está dividido el municipio, puede considerarse exitosa. Que se puede mejorar, esa es harina de otro costal. La presidenta municipal seguramente tratará de hacerlo mejor para el año próximo, porque se repetirá el ejercicio.

Fueron aproximadamente 10 mil los leoneses que acudieron a votar los proyectos en urnas electrónicas del INE. Las delegaciones Coecillo y Cerro Gordo fueron las más participativas. Como referencia, la parafernalia de la consulta para enjuiciar a los expresidentes promovida desde Palacio Nacional reunió 40 mil 480 votos en León en agosto pasado. Se debe recordar que los proyectos salieron de lo propuesto por 14 mil personas encuestadas en el proceso llamado “Escucha Ciudadana”, hace pocos meses.

Podemos adelantar la victoria de los llamados proyectos sociales sobre las obras en zonas específicas, como los puentes. Esto podría permitir la introducción de internet gratuito en la ciudad y zona rural; un mensaje a tomar en cuenta. La Comisión de Participación Ciudadana tendrá el conteo final este viernes y dará a conocer los proyectos ganadores para toda la ciudad y las siete delegaciones.

Aviso. Se anunció que habrá sanciones para el Patronato de la Feria por lo sucedido en La Velaría y por no cuidarse las medidas de seguridad sanitaria. Multas por fallos en protección civil, fiscalización y salud.

Ver nota: León: con comienzo accidentado, inicia votación de presupuesto participativo

2.- Aprender del gobernado

Jorge Enrique Hernández

Ora sí a los guanajuatenses les cayó en buen momento el casi millón de dosis de vacuna contra el COVID-19 de la firma AstraZeneca que se aplicarán a personas de 40 a 59 años, inclusive a rezagados de 60 y más. Llegan al arreciar los contagios. En el marco, surgió un conflicto por el retorno a clases presenciales entre autoridad, padres de familia y profesores.

Debido a que varias escuelas tomaron la decisión de forma autónoma, como se les indicó, de retornar a la enseñanza a distancia, inspectores de la Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG) se “espantaron” y dieron la contraorden: volver a las aulas hasta que se “compruebe” que el cambio se amerita. El titular de la SEG, Jorge Enrique Hernández, pidió a los padres de familia basar las decisiones en datos y no en “creencias y rumores”. En los datos, los contagios se han desbordado y hay muchos enfermos en casa, a lo mejor tiene otros datos Hernández.

Ojalá y las autoridades estatales, no metan ruido en San Francisco del Rincón. Allá, el alcalde Antonio Marún, debido a la ola de contagios, analiza cancelar eventos conmemorativos por el aniversario de la fundación de la ciudad.

Ver nota: SEG afirma que el riesgo de contagios es mayor afuera de las escuelas

3.- ¿Defensoras de las mujeres?

Martha Lucía Micher Camarena

Ha resultado verdaderamente decepcionante para muchas feministas el papel que han jugado estos días las senadoras guanajuatenses de Morena: Martha Lucía Micher Camarena y Antares Vázquez Alatorre, en torno a la polémica que suscita la propuesta del presidente de México de nombrar embajador de México ante Panamá al historiador Pedro Salmerón, acusado por varias mujeres de acoso y hostigamiento sexual.

A diferencia de otros casos -con políticos de otros partidos, claro-, las legisladoras “no creen” en las víctimas y tácitamente le conceden a Salmerón la presunción de inocencia, señalando que no hay “razón legal” para rechazar su nombramiento en el Senado, como argumenta Vázquez Alatorre. Ella, sin sentencia de por medio, impuso el calificativo de “violador” al panista Jorge Romero, hace semanas.

En el caso de Malú Micher, dijo que mientras no haya denuncias formales, las autoridades mexicanas y el Senado tienen obligación de apegarse al principio de presunción de inocencia con Pedro Salmerón, la que tampoco concedió al fallido diputado irapuatense. Antes, las senadoras de Morena tuvieron un perfil bajo ante las acusaciones a su compañero, Félix Salgado Macedonio, del cual, por cierto, si había denuncias penales por abuso sexual en Guerrero.

No extraña, con estos antecedentes que, en Guanajuato, la diputada local por Morena, Hades Aguilar Castillo, haya rechazado un exhorto a los tres órdenes de gobierno para que se haga realidad la paridad de género en la administración pública y hasta asegurado que la paridad es real en el gabinete federal. No faltó en el Congreso del Estado quien quiso dar contexto a sus dichos: a lo mejor su problema no es conceptual -la definición de gabinete-, sino aritmético: “no sabe contar”.

Ver nota: Paridad de Género aún no se cumple: diputados de Guanajuato aprueban exhorto

Valija. Adaptación versus improvisación

En un comunicado del 13 de enero pasado, a las 23:30 horas, el rector general de la Universidad de Guanajuato (UG), Luis Felipe Guerrero Agripino, casi tres días antes del retorno a las clases planeado, comunicó que la vuelta a las aulas ya no sería el lunes 17, sino el 14 de febrero, “Día del Amor y la Amistad”, lo que molestó a los universitarios que no viven ni trabajan donde están sus campus, por gastos innecesarios.

La receta también se les aplicó a los alumnos de medicina con su servicio social. Estaban convocados para el 20 de enero, pero les cancelaron en la madrugada y cambiaron la cita al 28 de enero. Se generó la molestia y un grupo de estudiantes protestó contra la medida, porque les ponen contra tiempo. Tuvo que salir el secretario de Salud, Daniel Díaz, a lanzarle salvavidas al rector Luis Felipe para explicar el procedimiento, obligados por la pandemia, aunque eso sí, marcó al responsable: el doctor Tonatiuh García, director de la División de Ciencias de la Salud, solicitó el cambio de forma unilateral.

Ver nota: Cancelan de última hora servicio profesional en Medicina de la UG

Alejandro Navarro Saldaña

Al cumplir los primeros 100 días de su segundo mandato, el alcalde capitalino tendrá la oportunidad de refrendar públicamente su convicción de hacer de la ciudad patrimonio de la humanidad un santuario para las libertades civiles. Acudirá este viernes como testigo a la primera boda civil, sin amparo, en Cuévano. Alejandro Navarro Saldaña, presidente municipal de Guanajuato Capital, ha tomado el liderazgo de la tolerancia y el respeto a la pluralidad al interior de su partido, el PAN. Su papel ha sido relevante en la aceptación de los matrimonios igualitarios en el estado. Sin embargo, a 100 días de su segundo periodo como alcalde, hay otras áreas de oportunidad.

Tiene encima los problemas de recolección de basura y alumbrado público. Ha tomado la decisión de cambiar el personal a cargo, pero se necesitará mucho más que eso: dinero para ampliar la infraestructura de los servicios y mano firme para atender las mafias al interior de las dependencias que saquean y dañan. Alejandro Navarro necesita apretar el acelerador.