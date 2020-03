Parroquia de Nuevo León pide diezmo mediante transferencias electrónicas

Redacción

México.- El cantante conocido como Bad Bunny, en su red social hace una propuesta para tener un 2020 que merecemos, y es reiniciarlo cuando toda la epidemia termine.

Mediante su cuenta de Twitter, el cantante compartió un mensaje en el que reflexionó acerca de todos los estragos que ha ocasionado la pandemia como posponer muchos conciertos y eventos culturales, por lo que planteó reiniciar el año para que las cosas se tranquilicen y las personas puedan estar mucho más contentas.

“Si este año no mejora, yo propongo que cuando acabe lo volvamos a empezar, o sea, como si este ya no hubiera contado. merecemos un 2020 digno”

Al mismo tiempo dijo que no soportaría que las olimpiadas se realicen en número impar, luego de darse a conocer la postergación de este evento por la pandemia de coronavirus en el mundo.

“no soportaría ver las olimpiadas cada cuatro años en números impares”, escribió Bad Bunny.

