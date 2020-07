Multas por cubrebocas son innecesarias si población se hace responsable: obispo

Roberto Lira/ Yadira Cárdenas

Celaya/ Salamanca.- Las sanciones para obligar a la ciudadanía a usar cubrebocas no deben ser necesarias, sin embargo, sí debe haber más responsabilidad de las personas que salen a la calle, señaló el obispo de la Diócesis de Celaya, Benjamín Castillo Plascencia.

El prelado celayense resaltó las indicaciones que se han dado en la Secretaría de Salud, donde se señala que si todos los guanajuatenses usaran cubrebocas en 15 días se bajaría el índice de contagios de Covid-19, sin embargo, este debe ser un compromiso de conciencia de toda la comunidad.

“Mientras no hagamos lo que nos toca, no se necesitan sanciones, el que se sube a un autobús tiene que usarlo, si en quince días nos lo ponemos va a bajar, ya no es cosa de si sirve o no sirve. En todo el mundo están exigiendo cubrebocas, muchos países están volviendo atrás de la libertad que le han dado, muchos países donde ha habido recaída”, comentó.

Pide no olvidar la labor médica

Durante la celebración eucarística dominical virtual, el Párroco del Santuario Diocesano del “Señor del Hospital”, Monseñor Gerardo Velázquez Solís, hizo un llamado a los feligreses para portar cubre bocas y acatar las medidas sanitarias ante el aumento de contagios de Covid19, además de no olvidar al personal médico que está al frente de la lucha contra la enfermedad, agradeció a quienes se han sumado al comedor comunitario a cargo de la parroquia durante la contingencia y anunció que a partir de este lunes estarán entregando despensas.

Al finalizar la homilía dominical, el sacerdote pidió no bajar la guardia ante la pandemia que se vive y pensar en la salud de todas las personas, y en la batalla que libran los médicos, enfermeras y todo el personal que lucha para salvar vidas: “tenemos que esforzarnos y utilizar el cubre bocas como lo ha solicitado el sector salud como medida de prevención, el estado y el municipio ha ido creciendo en el número de contagios ,por eso hay que acatar lo que nos indican, guardar la sana distancia, evitar reuniones innecesarias para cuidado de todos”.

Destacó que es parte de una corresponsabilidad para que termine la pandemia y se tenga una vida más normal, en espera de que también llegue a existir una vacuna para prevenir la enfermedad.

Monseñor Gerardo Velázquez agradeció además a quienes participaron en el comedor comunitario que se instaló para apoyar a las personas con alimento durante esta pandemia, y señaló que a partir de este lunes se abrirá una nueva etapa de entrega de despensas quincenales a las personas que ya se tiene detectadas y que requieren de la ayuda, por lo que también hizo una invitación a los ciudadanos que se deseen sumar a esta causa.

