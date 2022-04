El sistema de parquímetros del centro de Guanajuato capital está por iniciar, pero aún no saben cómo cobrarán el costo

María Espino

Guanajuato.- La entrada en vigor del sistema de parquímetros del centro de Guanajuato capital podría no suceder desde Semana Santa. Y es que aún no se define si el gobierno municipal realizará el cobro a través de una plataforma especializada o si contratan a un agente externo.

El alcalde Alejandro Navarro Saldaña manifestó lo anterior y señaló que no sabe si efectivamente podrá arrancar el programa de parquímetros desde esta semana. Así, explicó que aún no cuentan con el software que emplearán para este cobro.

Además resaltó que no será una concesión ni una franquicia.

“A lo mejor si va a hacer el pago de un servicio temporal de un software. Todavía no lo traigo bien, pero estamos casi a punto. (…) No sabría si la próxima semana o en quince días, pero de que van a ser pues van a ser. A mí me hubiera gustado que hubiera sido ya en Semana Santa, pero si no nos da el tiempo no pasa nada”.

Resaltó que el director de Policía Vial Transito y Movilidad, Luis Rivera Almanza, ha realizado algunas visitas a Zapopan en Guadalajara y San Luis Potosí. Ello, con el objetivo de conocer los esquemas de parquímetros que en esos lugares trabajan. Apuntó que en Guanajuato capital aún no se tiene nada acordado con las tiendas de conveniencia en donde haga su pago.

“Estamos afinando detalles si lo puede realizar el municipio o si en esta primera etapa se tendrá que contratar. (…) Aquí el tema es que nosotros no tenemos una plataforma para que cobre Oxxo, Farmacia Guadalajara ni siquiera la tiendita de la esquina y hay quien si ya lo tiene, seria ver cuánto nos cobran para subirnos”.

A siete pesos la hora en parquímetros del centro de Guanajuato capital

Foto: María Espino

Navarro reiteró que el cobro por estacionarse en la vía pública (parquímetros) será parejo. No obstante, habrá contrato especial para quienes se acerquen a las autoridades municipales y comprueben alguna situación de discapacidad.

Con el sistema de parquímetros del centro de Guanajuato capital se prevé una recaudación aproximada de 8 millones de pesos. Este operará en zonas como la Subterránea en horario de 8:00-20:00 horas y el costo será de siete pesos por hora.

El alcalde reiteró que el dinero se destinará en su totalidad a temas de seguridad, como es la contratación de nuevos elementos y la adquisición de uniformes nuevos. Esto, entre otras necesidades en materia de seguridad.

“No hay nada escondido, todo transparente. Igual en algún momento poner una pantalla en la entrada de presidencia municipal donde sepan cuánto es lo que al momento está entrando. Todo se irá a seguridad”, finalizó.

