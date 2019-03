Parque Xonotli genera pérdidas millonarias

Fueron 11 millones 600 mil pesos tan solo durante el 2018; la Secretaria de Desarrollo Económico Sustentable indicó que serán 970 hectáreas que se rentarán para revertir el detrimento económico

Catalina Reyes

Guanajuato.- El Parque Agrotecnológico Xonotli, ubicado en Villagrán, Juventino Rosas y Salamanca, tuvo el año pasado una pérdida de 11 millones 600 mil pesos, informó Mauricio Usabiaga Díaz Barriga, secretario de Desarrollo Económico Sustentable del Estado

No queremos más inercias ni ocurrencias. (…) se pierde tiempo y (…) es básico para la ‘Revolución 4.0’ y en Guanajuato no nos podemos quedar con los brazos cruzados (…) Mauricio Usabiaga Díaz Barriga, Titular del SDES

Ahorita hay 970 hectáreas disponibles para proyectos tecnológicos en el estado. Ya se tomó la decisión de que se van a rentar las tierras por un año, máximo dos años, porque estamos contratando a un despacho de Singapur a que venga a hacer un proyecto.

“No queremos más inercias ni ocurrencias. Y cuando se dan ocurrencias, se pierde tiempo y el tiempo es básico para la ‘Revolución 4.0’ y en Guanajuato no nos podemos quedar con los brazos cruzados, necesitamos su confianza para poder traer a ese despacho de Singapur y poder traerles cuáles fueron los resultados”, explicó.

Resultados de auditoría

En entrevista posterior, Mauricio Usabiaga dijo que la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas está realizando una auditoría al Parque Xonotli, “porque hubo muchas irregularidades”, pero no quiso revelar cuáles sino hasta que se den a conocer los resultados de dicha auditoría, que es desde 2012 hasta ahora. Comentó que los resultados se darán a conocer en dos o tres semanas.

Sobre el despacho de Singapur, aclaró que sí cobrará, pero todavía no tienen el costo, lo están analizando. Comentó que vendrán en una primera etapa que constará de tres visitas.

Las 970 hectáreas en los municipios mencionados las compró el gobierno estatal cuando Juan Manuel Oliva era gobernador, para concursar frente a Tula, Hidalgo, por la construcción de una refinería, que anunció el gobierno federal que encabezaba Felipe Calderón.

El parque Agrotecnológico Xonotli se creó después de que en 2010, se canceló la posibilidad de la edificación de dicha refinería en Guanajuato, después de que el Gobierno Federal se la otorgó a Tula.

Cuestionamientos

Ayer, en la comparecencia, la diputada María de Jesús Reveles, del PT, cuestionó por qué contratar un despacho de Singapur, “¿Qué no hay talento guanajuatense?”, indicó.

El secretario respondió: “Si hay talento en Guanajuato, pero ellos (el despacho de Singapur) han planteado un modelo de desarrollo incluyente y tienen experiencia en esto”.

Destacó que ese país tiene un gran nivel económico y de desarrollo con la cifra de que hace algunos años tenían 400 dólares por año ingreso per cápita y hoy son más de 57 mil dólares per cápita.

“Por eso se hizo el viaje, el despacho es gobierno, no es iniciativa privada. Eso lo ven como un beneficio al mundo, no están cobrando”. Aunque en la entrevista posterior aclaró que sí van a cobrar al Gobierno de Guanajuato, un precio que no se ha determinado.

“Los empresarios sabemos que el costo más grande es el costo de aprendizaje, por eso no podemos volver a inventar la rueda”, trató de convencer a los diputados.

El diputado Miguel Ángel Salim, del PAN, preguntó si es viable, en virtud de que el Puerto Interior ya no tiene tierra disponible, que el Parque Xonotli lo utilicen para el fin del Puerto, es decir, instalar empresas. “Sirve que nos ahorramos un despacho de Singapur”, comentó.

La respuesta de Mauricio Usabiaga fue “Lo estamos analizando. Pero queremos ser avalados con conocimiento, porque no hay cosa más cara que hacer cosas sin conocimiento. Queremos trabajar con los técnicos de Singapur, para ver cuál es el mejor beneficio para los guanajuatenses porque no se nos olvide que son terrenos de los guanajuatenses”.

José Francisco Gutiérrez Michel, Secretario de Desarrollo Agroalimentario, comentó: “Sí necesitamos una porción de esas tierras para la educación”.