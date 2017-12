Parque VYNMSA, con dos empresas sin funcionar

Fue inaugurada en marzo del 2016; debe analizarse la promoción, señala Romero Pacheco

Lourdes Vázquez

Guanajuato.- A un año y nueve meses de que fue inaugurado el Parque Industrial VYNMSA en Guanajuato capital, sólo dos empresas de autopartes se están instalando, pero ninguna está operando.

Así lo confirmó el director de Desarrollo Económico de la capital, Eduardo Gutiérrez Reyes Retana, quien señaló que se trata de la empresa japonesa Newman Technology Inc y la empresa BOS, de las que dijo no recordar exactamente cuándo se instalaron, pero que continúan en ese proceso.

“No (están operando) creo que Newman ya empezaba, ella ya estaba casi empezando porque ya estaba haciendo reclutamiento pero no tengo el dato aquí y BOS apenas estaban habilitando las naves, aún no están operando con personal, pero de que ya están establecidas, ya”.

El funcionario municipal aseguró que ha tenido diversas reuniones con los ejecutivos de VYNMSA y en éstas se ha mencionado que hay varias empresas interesadas en instalarse aunque no se pueden dar a conocer los nombres, porque no se han cerrado los contratos.

HAY INTERÉS, PERO…

Respecto a que sólo se han instalado dos empresas, el secretario de Desarrollo Económico Sustentable del estado, Guillermo Romero Pacheco, consideró que debe analizarse la promoción del lugar que están haciendo los ejecutivos del parque industrial.

Afirmó que ha habido interés de otras empresas, sin embargo, no han llegado a concretarse y el gobierno del estado no puede obligar o incidir a que una compañía tome una decisión. “Al final las que deciden son las empresas, los parques industriales son proyectos a largo plazo, no son de corto plazo, se está haciendo la promoción posible, pero nosotros no podemos obligar o incidir en que una empresa se vaya a León, Irapuato o Silao”, mencionó.

No obstante señaló que es cuestión de tiempo para que este parque industrial puede consolidarse, esto al preguntarle, por qué otras empresas no han visto interés en VYNMSA.

Recordó que “cuando yo fui secretario la primera vez, en el 2000 lo empezamos, nadie creía en el Parque Industrial Castro del Río, en Irapuato, nos decían que no iba a funcionar, hoy tiene más de 100 empresas”.

Optimistas Optimistas El Parque Industrial VYNMSA cuya inversión inicial fue de 180 millones de pesos, fue inaugurado el 15 de marzo del 2016 en presencia de autoridades municipales, directivos del sitio y el secretario de Desarrollo Económico, Guillermo Romero Pacheco. Ubicado sobre la carretera 45 a la altura de San José de Llanos en un área de 68 hectáreas, se pretendía que este parque industrial generara aproximadamente 4 mil empleos durante los próximos años, a fin de beneficiar a habitantes de esta comunidad así como de El Sauz, El Zangarro, El Coyote, San Pedro, San Pablo, San José del Chapín, San Nicolás del Chapín, Ex Hacienda de Guadalupe, Cañada de Bustos, Capulín de Bustos y Santiaguillo, señaló aquel día el alcalde Edgar Castro Cerrillo durante la inauguración

