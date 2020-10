Nayeli García

Irapuato.- “Para mí primero está la persona”, advirtió el alcalde Ricardo Ortiz Gutiérrez ante las peticiones de grupos ecologistas de reubicar la Torre Médica del Hospital General de Irapuato, cuyo terreno dijo es el menos utilizado del Irekua y aunque ya venció el plazo de donación, sigue siendo la mejor opción para llevar a cabo esta ‘obra bandera’ de la administración.

Aunque la construcción de la Torre Médica con una inversión de al menos 100 millones de pesos ha sido un anunció reiterado por parte del Gobierno del Estado y el propio Municipio, el presidente municipal comentó que la Secretaría de Salud de Guanajuato (SSG) no ha solicitado que se le done el terreno otra vez, luego de que el pasado 6 de octubre se venció el plazo de un año que otorgó el Ayuntamiento para hacer uso de 2 mil metros cuadrados del Parque Irekua.

Sin embargo, descartó que la donación esté en riesgo o la misma construcción, ya sea por este trámite o por la oposición de asociaciones como Planeta Cuatro que piden se reubique el proyecto, petición que consideró que se hace por desconocimiento.

“Casi siempre por desconocimiento se señalan algunas posibles cosas, pero por el contrario, creo que deben de pensar más en los cientos o miles de personas que año tras año acuden al año al hospital civil que hoy está prácticamente está colapsado, y ustedes pueden llegar ahora y ver pacientes en el piso, eso no es digno, yo he sido siempre de la idea que primero la persona, no hay daño ambiental, el estado cuidará la obra no la hará el Municipio la hará el estado y obviamente deberá cuidar todos los protocolos ambientales”, puntualizó.

Ricardo Ortiz dijo que ya se analizaron todas las posibilidades y esa zona es la más cercana y la más ideal para llevar a cabo la obra, pues los consultorios deben de estar cerca del Hospital General de Irapuato, porque a veces se tiene que trasladar inmediatamente.

“Les pediría a la gente que se informe primero, nosotros con mucho gusto les damosla información o el secretario, no hay daño ambiental, no hay daño al Irekua, es la zona menos utilizada y que no hay ningún proyecto para esa parte”, puntualizó.

El dato

El plazo de un año que otorgó el Gobierno Municipal para que la SSG iniciará la construcción de la Torre Médica venció el pasado 6 de octubre, misma que no ha sido ampliada por ninguna de las partes, sin embargo el proyecto continúa ante la inconformidad de Planeta Cuatro, que advierte un daño ecológico irreparable en el Parque Irekua, en donde serán talados varios árboles para ejecutar la obra.