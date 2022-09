El Parque de Aventura San Miguel ofrece varias actividades tales como viaje en cuatrimoto, recorridos en caballo y las tirolesas

San Miguel de Allende.- ¿Quieres escaparte de fin de semana pero no tienes un destino aún? No te preocupes, aquí tenemos una opción que seguro te podría interesar. Sin duda Guanajuato tiene muchas locaciones maravillosas que fascinan a miles de turistas al año. No obstante, uno de los destinos favoritos sin duda es San Miguel de Allende.

Desde su gastronomía, el vino y sus calles llenas de vida y tradición, no cabe duda que San Miguel de Allende es una ciudad que no te puedes perder. Sin embargo, además de su larga tradición como ciudad cultural, también es un lugar ideal para realizar actividades de aventura.

El Parque de Aventura San Miguel ofrece varias actividades tales como viaje en cuatrimoto, recorridos en caballo y las tirolesas.

Foto: Especial

“Tenemos la actividad de tirolesa para esta manejamos dos circuitos, un circuito completo que consta de 7 líneas y un puente colgante. También tenemos el medio circuito que solamente serían 3 líneas e igual el puente colgante, cada uno tiene precios diferentes”, dio a conocer Elizabeth Zúñiga Juárez de Parque de aventura San Miguel.

Realizar la actividad de tirolesa es una de las actividades más llamativas del lugar, en donde podrás disfrutar del paisaje y tener una experiencia inolvidable.

“La primera [tirolesa] tiene una distancia de 300 metros de largo y tiene 50 metros de altura, conforme van avanzando va disminuyendo la distancia y la altura. Las dos más altas son la primera y la última, la última tiene menos altura, pero es más rápida que todas las demás”, señaló Elizabeth.

¿Qué mas actividades ofrece el parque?

Otras de las actividades con las que cuenta el Parque de aventura San Miguel son cuatrimotos y recorrido a caballo que sin duda no te puedes perder.

El tour en cuatrimoto es de dos horas aproximadamente. Te llevan por la parte baja de San Miguel de Allende y el centro histórico. Por otro lado, el tour de caballo también dura dos horas y se realiza en un especio de 260 hectáreas a resguardo.

Foto: Especial

El Parque de aventura San Miguel se ubica en el Libramiento José Manuel Zavala, San Miguel Tres cruces, San Miguel de Allende, Guanajuato, México; su página es parquedeaventurasanmiguel.com.

