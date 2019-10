Paro técnico en GM repercute en salario, pero no hay despidos

De acuerdo con el contrato colectivo de trabajo de los empleados de la General Motors, se les paga a los trabajadores el 55% de su salario a cambio de que no vayan a trabajar

Guanajuato.- Hugo Varela Flores, líder de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) en el estado y diputado local del PRI, aseguró que el paro técnico en la planta General Motors en Silao obedece a que no han llegado los insumos para continuar con la producción y ello deriva de una huelga que se desarrolla en Estados Unidos.

Refirió que este paro técnico repercute en el salario de los trabajadores de la planta GM en Silao, pero dijo que se prefiere eso, a que se tengan que despedir empleados, por lo que aseguró que hasta el momento no se han dado despidos.

Explicó que de acuerdo con el contrato colectivo de trabajo de los empleados de la General Motors, se les paga a los trabajadores el 55% de su salario a cambio de que no vayan a trabajar.

“Y aparentemente ahorita, según lo que tengo de información aparentemente son dos días, máximo una semana pero creo que son nada más dos días lo que va a parar en lo que llegan estos productos”.

El priista dijo no tener un número exacto de trabajadores que estén en paro técnico en la planta GM y agregó que habrá otras empresas que también entrarán en paro técnico porque son aquellas que le dan servicio la General Motors.

Mencionó que “la gran mayoría que le dan servicio a la General Motors van a parar, pero no sabría decir (cuántos trabajadores) porque no todos los contratos (son iguales) pero lo que te pudiera decir es que hay una semana completa de paro en la planta de motores porque faltan los pistones o algunas cuestiones que no hay en México y que se importan de Estados Unidos y con motivo de eso pues no va a haber. Pero va en función de la falta de materiales, de la falta de insumos”.

