Paro en GM tendrá repercuciones, reconocen autoridades estatales

Irapuato.- Mauricio Usabiaga Díaz Barriga, titular de la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable (SDES), el director local de Economía, Luis Gerardo Hernández Hernández y el dirigente estatal de la Federación de Cámaras Nacionales de Comercio (Fecanaco), coincidieron en que el paro técnico de la empresa armadora de vehículos General Motors (GM), que opera en Silao, arrojará consecuencias económicas para las empresas guanajuatenses proveedoras y de servicios.

El paro técnico de la planta GM Silao, tendrá repercusiones económicas, así lo mencionó el titular de la SDES, que señaló que hasta ayer desconocía el número de empresas guanajuatenses proveedoras de este corporativo que resentirían la pausa en las actividades.

“Obviamente si no se ensambla el producto terminado a toda la cadena afecta, no sé los proveedores exactos pero sí obviamente afectará… No tienen partes para acabar de ensamblar los vehículos y tuvieron que parar”, indicó.

Mientras la armadora espera las autopartes para continuar con sus operaciones, al interior de la planta se llevan a cabo obras de mantenimiento, además un porcentaje de los 6 mil trabajadores se encuentran en capacitación o de vacaciones.

“Todo va a depender del tiempo, como sabemos ahorita están haciendo trabajos de mantenimiento, de servicio, al interior de la planta esperamos todos que esto dure lo menor posible para que la afectación sea menor posible. Obviamente que habrán una afectación”, dijo Luis Hernández Hernández.

Cuando se oficializa el paro técnico el salario que se paga a los trabajadores se reduce hasta un 55%.

Roberto Marrufo Sada, dirigente estatal de la Fecanaco, señaló que esta medida repercutirá en las ventas de negocios.

“El hecho de estar sin actividad disminuye las necesidades de consumo y eso afecta las ventas en los negocios, porque sabemos que los trabajadores de esta empresa no viven nada más en Silao sino en otros municipios… El paro técnico está mal porque es un mal antecedente para Guanajuato. GM es una empresa que pesa mucho y pudiera desencadenar en otros problemas para las proveedoras”, dijo.

