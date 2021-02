Maria Espino

Guanajuato.- Habitantes de la comunidad Llanos de Santa Ana denunciaron que una vecina cerró un acceso público conocido como “Camino al Orito” ubicado por “Las Crucitas” en donde instaló un corral con vacas y bloqueó el paso.

Gabino Yebra Hernández, conocido como “El Místico”, explicó que Inocencia Chagoyan, habítate de este poblado, es quien bloqueó el camino sin dar ninguna explicación y con la evidente intención de apropiarse del espacio, además de que le ha dicho a la gente que le ha reclamado que ella no abrirá el camino.

“Yo vengo a caminar cada tercer día por toda el área del Orito en la zona cercana a las Crucitas, la gente me comenta que una señora mentada “Chencha”, Inocencia Chagoyan, me comentan que esta señora está vendiendo toda esta área verde perteneciente al Orito y aquí a Santa Ana, esta señora no tiene planos, no está pagando predial, es una infractora de la ley. Convoco al partido verde y a la Presidencia municipal para que vengan a parar este desastre, esta señora está vendiendo sin ton ni son el área de Las Crucitas”.

Señaló que el delegado, aunque le han denunciado esta situación, no hace nada porque es sobrino de la señora Inocencia y por ello fue que desde hace un par de semanas tomaron la decisión de denunciar la situación a la policía y a las demás autoridades municipales competentes, pero resaltó que ya van tres ocasiones que reportan al 911 y aunque les indican que acudirá Policía Ambiental nadie va ni les dan respuesta.



El quejoso señaló que desde el 1 de febrero reportaron la situación al Comandante Carlos Chía y no tuvieron respuesta por lo que este lunes volvieron a llamar a la policía y nuevamente les dijeron que iría Policía Ambiental pero no llegaron.

Comentó que únicamente acudió personal del área de Ecología de la dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, quienes hablaron con Inocencia Chagoyan a quien le explicaron que tenía 24 horas para liberar el camino pero la señora se negó a recibir el documento que los inspectores le estaban entregando notificándola.

Gabino Yebra aseguró que esta no es la primera ocasión que ocurre este tipo de situaciones y resaltó que la señora Inocencia, “chencha como él le llama”, se aprovecha del parentesco que tiene con el delegado de este poblado para hacer lo que quiere sin que nadie se oponga, por ello exhortó a las autoridades municipales a que acudan a la comunidad a poner un alto a este tipo de acciones y que cambien de delegado por otra persona que no tenga este tipo de parentescos que se aprovechen.



MD