MANDATO Y NO DECISIÓN. Con la novedad de que la decisión que tomó Morena de distribuir paritariamente el género de las jefaturas estatales del partido hace unos días y que determinó mujer para encabezarlo en Guanajuato, tiene su origen en una determinación de los tribunales electorales.

EN PLATA. Una resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación obligará a los partidos políticos a incluir en su declaración de principios, la obligación de promover, proteger y respetar el principio de paridad sustantiva tanto en los cargos intrapartidarios como en la postulación de candidaturas a cargos de elección popular.

EN CONCRETO. El proyecto de resolución aún no engrosado en el portal de la Sala Superior señala que los partidos políticos nacionales deberán incluir, atendiendo la naturaleza jurídica de cada uno, los criterios mínimos siguientes:

TEXTUAL. “Prever en la declaración de principios la obligación de promover, proteger y respetar el principio de paridad sustantiva tanto en los cargos intrapartidarios como en la postulación de candidaturas a cargos de elección popular conforme a lo establecido en la constitución federal, así como en las leyes electorales así como lo ordenado en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación”, dice el fallo con fecha de 27 de julio de la Sala Superior.

HASTA LA COCINA. De esta manera, más temprano que tarde, el resto de los institutos políticos estarán obligados a hacer lo propio. La paridad llegó para quedarse y va en todos los frentes.

Lee también: LA DEPURACIÓN DE MORENA: UN BOTÓN DE MUESTRA

LA DEL ESTRIBO…

A la gorra no hay quien corra, reza la frase popular y los priistas en Guanajuato que son representantes populares saben que en temas de turismo político es ahora o nunca.

La regidora leonesa Araceli Escobar dice que se fue a Chicago a atestiguar el reconocimiento de Calea a la policía leonesa porque le servirá para temas de prevención de violencia de género. Vivir fuera del presupuesto es un error, ni duda cabe.

EL ZAPOTILLO: NUNCA HUBO VOLUNTAD



Queda clarísimo que en el ánimo del presidente Andrés Manuel López Obrador nunca estuvo, apoyar la construcción de la presa El Zapotillo y que en realidad el “no” estaba perfilado y que solo armó el tinglado para que, como sucede con otras decisiones, vender la idea de que no fue una imposición sino una decisión con sustento y base social.



Hoy, las autoridades de Guanajuato ya buscan ese plan B al que se resistían todavía hace algunos meses cuando abrigaban el sueño guajiro de que se avalara el proyecto incubado desde hace 2 sexenios.



El arranque de la 4T fue aparatoso y poco aseado. Hace exactamente 3 años irrumpía en la escena mediática Víctor Manuel Toledo Manzur, entonces secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales quien visitaba Jalisco para reunirse con agrupaciones civiles de las poblaciones de Temacapulín, Palmarejo y Acasico que se oponían al proyecto.



Eso no era mayormente noticioso pues es la labor de un funcionario conocer los proyectos e interactuar con afectados. El problema fue que el titular de Semarnat había expresado su abierta simpatía con los argumentos de los pobladores.



“Me bastaron 15 minutos para percatarme donde me encuentro y de darme cuenta que inundarlo sería el acto más irracional”, dijo ante pobladores de Temacapulín, Jalisco en papel más de activista que de funcionario



Para entonces ya era público que se habían puesto de acuerdo, los gobernadores Diego Sinhue y Enrique Alfaro para sacar adelante el proyecto. Los técnicos de Jalisco, Guanajuato y CONAGUA ya habían arrastrado el lápiz para darle viabilidad a un acueducto que dotaría de agua a la zona metropolitana de Guadalajara, municipios de los Altos y León.



Pero apareció en escena Toledo Manzur, el hombre que sustituyó a Josefa González la secretaria que tuvo que renunciar a su cargo por retrasar un vuelo.



Integrante del Sistema Nacional de Investigadores de la UNAM y que se describía como un ecólogo, poeta y ensayista, este funcionario fue a Temacapulín a decir a los pobladores lo que querían escuchar.



Eso fue hace 3 años. Toledo Manzur se tuvo que ir porque su activismo desde la burocracia de la 4T ya era insostenible; llegó Blanca Jiménez a Conagua e hizo que Diego Sinhue se ilusionara otra vez por su sensatez y sentido común pero se tuvo que ir a una embajada. Ahí se empezó a fstidiar todo.



Hace un año, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunciaba que visitaría estos poblados para hablar con la gente. El fin de esta historia ya se conoce. El gobernador de Jalisco Enrique Alfaro negoció por su lado con la 4T que solo Jalisco fuera “beneficiado” de El Zapotillo pero con una altura de la cortina que haría poco eficaz la presa.



Al final, León quedó fuera del reparto; Jalisco con una bicoca, su gobernador vilipendiado por habitantes de Temacapulín frente al presidente y este último con el puño en alto.

UNO MÁS: OTRO SHOW DEL PAN EN DERECHOS HUMANOS



Lamentable otra vez la exhibición de las diputadas del PAN, Briseida Magdaleno, Melanie Murillo y Katya Soto en la comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables del Congreso local.



El problema no es que muestren su cerrazón y su permanente afán de torpedear y obstaculizar el trabajo de la comisión presidida por el morenista David Martínez Mendizábal. Eso está clarísimo.



El punto es que ni siquiera se preparen para fastidiar con inteligencia y sentido de oportunidad.



Apenas la semana pasada, las 3 panistas se opusieron a la realización en modalidad presencial de la consulta de otra iniciativa sobre una iniciativa relacionada con la diversidad sexual con el argumento de que por el crecimiento de casos de Covid19, se tenía que hacer en modo virtual.



Al día siguiente, Magdaleno, Murillo y Soto estuvieron presentes en la presentación de la agenda legislativa de las diputadas panistas a la que acudieron más de 100 personas en un salón del Palacio Legislativo y las 3 interactuaron sin usar cubrebocas. Cachadas en la maroma y reprobadas en congruencia.



Y ayer, un asunto de mero trámite, lo enredan y quedan mal. Vacilante e incluso, adelantándose en el punto del orden del día, la diputada Briseida Magdaleno, propuso la inclusión de una revisión previa a las mesas de trabajo de 8 iniciativas, 7 de las cuales son de bancadas opositoras para revisar la “consistencia legal” de cada una de las propuestas.



Las diputadas panistas Briseida Magdaleno, Melanie Murillo y Katya Soto votaron a favor de una propuesta que hizo la primera de ellas. Magdaleno no pudo sustentar en algún apartado de la Ley Orgánica del Poder Legislativo su sugerencia.



Tuvo que salir al quite su compañera, Melanie Murillo para matizar un poco la propuesta y desviar la atención porque hasta el priista Adolfo Alfaro que suele sumarse a las posturas azules lo votó en contra al advertir que la propuesta estaba “de más” y lindaba con la ilegalidad.



El tema de fondo es saber si el PAN lo que pretende es evitar que se pronuncien las agrupaciones civiles en mesas de trabajo y detener las iniciativas antes de siquiera discutirlas. Un paso más hacia la intolerancia y la apertura a discutir. En otras palabras, que le nieguen a la oposición el derecho de ser mayoriteados.



Y claro, saber si es una estrategia avalada desde la coordinación o si las panistas se van por la libre y sin paracaídas de protección en su inconsistencia y evidente falta de preparación.

Quizás te interese:

JRP