La diputada dijo que no hay voluntad para cumplir con el principio de paridad de género, por lo que urge que quede asentada en la Ley

Lourdes Vázquez

Guanajuato.- Ante la falta de voluntad del ejecutivo estatal para cumplir con el principio Constitucional de paridad de género. El cual busca que más mujeres lleguen a los puestos de toma de decisiones, la única forma sería plasmar en la ley, el número de puestos para hombres y mujeres.

Así lo señaló la presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género en el Congreso del Estado y diputada del PRI, Yulma Rocha Aguilar.

“Pero no tendríamos por qué hacerlo, porque ya hay un principio de paridad. Pero ante la falta de voluntad y de compromiso pues debe estar en la ley. Entonces esto aplicaría para los gabinetes, que las mujeres deben estar en los puntos clave”, comentó.

Lee también: Congreso aprueba paridad de género en consejo externo de la FGE

Paridad de género en la Ley Foto: archivo

Solo 23 dependencias están encabezadas por mujeres

De acuerdo con el Censo Nacional de Gobiernos estatales 2021 elaborado por el INEGI, en Guanajuato el 70% de los titulares de dependencias y organismos estatales son hombres. Mientras que en los puestos operativos y administrativas predominan las mujeres. De un total de 79 instituciones, 79 dependencias centralizadas y 59 paraestatales, 55 están encabezadas por hombres y 23 por mujeres.

Yulma Rocha insistió que el principio de paridad se debe interpretar de manera progresiva, es decir, se debe aplicar de manera vertical u horizontal para llegar a una verdadera paridad sustantiva. Y con ello llegar a los espacios de decisión y a los puestos clase.

“Esto te habla de que todavía hay mucho por hacer, mucho que cambiar y que se siguen reproduciendo estas prácticas patriarcales. Dicen ‘ hay 70 por ciento de mujeres que son trabajadoras’, sí pero no están en los puestos clave. Entonces eso te habla de que no hay un verdadero compromiso y no se está cumpliendo con el principio de paridad en el cual están obligados gobernadoras, gobernadoras, presidentas municipales que ni siquiera ellas lo cumplen en sus gabinetes y por supuesto a nivel federal”.

Más información: ¿Te pueden detener por fumar mariguana en la calle? Aquí te decimos

Paridad de género en la Ley Foto: archivo

Urge que esté en la ley

La legisladora recordó que presentó una iniciativa para lograr la paridad sustantiva en el Congreso del Estado, en donde si llegan las mujeres al cargo de diputadas, pero no a los puestos de toma de decisiones; aunado a que se analizan reformas para garantizar la paridad en los consejos consultivos del Estado. Tal es el caso del el consejo de la Fiscalía General del Estado que estaba conformado exclusivamente por hombres.

“Como no lo podemos dejar a la voluntad ni de los partidos ni de los políticos, tiene que estar necesariamente en la ley”, concluyó

MJSP