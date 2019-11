Parentalidad

Senado prohíbe castigo corporal

Hace tiempo que es sabido el castigo corporal genera daño significativo en los niños y niñas y en la sociedad en su conjunto. De ahí que el Comité de los Derechos del Niño de la ONU haya recomendado a los estados parte, su prohibición por vía legal.

Hace veinte años que el Comité recomendó a México su prohibición. Tuvieron que pasar dos décadas para hacer la tarea. El 9 de abril de 2019 la Mesa Directiva turnó la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo segundo al artículo 44 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes a las Comisiones Unidas de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia; y de Estudios Legislativos, Segunda, de la Honorable Cámara de Senadores de la LXIV Legislatura, para su análisis y dictamen.

Unos meses después, el 26 de noviembre para ser precisos, el Senado de la República aprobó por unanimidad de 114 votos la prohibición del castigo corporal para los menores de edad, con lo cual los coscorrones, cinturonazos, pellizcos, chanclazos, nalgadas y todas las formas físicas para reprender a los pequeños, quedaron prohibidas por ley.

¿Qué es el castigo corporal o físico? El Comité lo definió como todo castigo en el que se utilice la fuerza física y que tenga por objeto causar cierto grado de dolor o malestar, por leve que sea, indicando que hay otras formas de castigo que no son físicas, pero igualmente crueles o degradantes, e incompatibles con la Convención sobre los Derechos del Niño –como los castigos en los que se menosprecia, humilla, denigra, convierte en chivo expiatorio, amenaza, asusta o ridiculiza al niño.

En su definición el Comité rechazó toda justificación de violencia y humillación como formas de castigos. Golpear –sin importar la intensidad y la frecuencia–, menospreciar, humillar, denigrar, amenazar, asustar o ridiculizar al menor, es incompatible con su dignidad y respeto, por lo tanto intolerable.

Lo anterior no significa renunciar a la disciplina ni al cuidado del niño. El Comité reconoció que la crianza y el cuidado de los menores de edad, especialmente de los lactantes y niños pequeños, exigen acciones e intervenciones físicas para protegerlos, pero aclaró que ello es totalmente distinto al uso deliberado y punitivo de la fuerza para provocarles cierto grado de dolor, molestia y humillación. Además, destacó que no incumbe a dicha Convención prescribir detalladamente de qué manera los padres deben relacionarse u orientar a sus hijos; sin embargo, sí ofrece un marco de principios que sirve de guía para las relaciones dentro de la familia, porque los niños aprenden lo que hacen los adultos, no sólo de lo que dicen, por ejemplo, cuando los adultos con los que están estrechamente relacionados utilizan violencia y humillación en sus relaciones con los menores de edad, no sólo demuestran una falta de respeto por los derechos humanos, sino que además transmiten un mensaje poderoso y peligroso en el sentido de que son medios legítimos para procurar resolver conflictos o cambiar comportamientos.

¿Por qué se hace necesaria la prohibición del castigo corporal? Por lo naturalizado que está. Mucha gente sigue llamándola educación en lugar de violencia, “por tu propio bien” en lugar de abuso de poder, disciplina en lugar de control y tiranía, método pedagógico en lugar de azotes y golpes.

Un botón de muestra del pensamiento aún imperante en la cabeza de quienes educan a niñas y niños de hoy: “Obviamente no estoy de acuerdo en el abuso infantil. Una cosa es disciplinar unas nalgadas cuando se requiere, pero también he visto madres que no les pegan a los hijos pero los humillan con palabras o, peor aún, no los disciplinan de ninguna manera o se desentienden de ellos, que es peor. Mi opinión es que se debe encontrar el punto medio y obvio las nalgadas como último recurso”.

Lo que no alcanzan a ver es que “disciplinar unas nalgadas cuando se requiere”, humillar a los hijos, no disciplinarlos de ninguna manera, desentenderse de ellos, son manifestaciones de lo mismo: maltrato infantil. Y el maltrato le duele a los niños, les hace daño, perjudica su desarrollo, viola sus derechos.

La prohibición del castigo corporal viene a dejar en claro que no está permitida la transgresión de un cuerpo ajeno, ni como primero ni como último recurso.

Sabemos que las leyes no cambian per se las prácticas de crianza, sino que sólo marcan los límites de convivencia y uso de poder para con los niños y niñas, así como las consecuencias de su transgresión; representan, también, un esfuerzo por modificar las representaciones sociales de la niñez y la adolescencia, en las prácticas sociales cotidianas, atendiendo a su cuidado. En este sentido, la explícita prohibición legal no es poca cosa, sino un paso fundamental en un país donde en promedio diariamente son asesinados cuatro niños en dinámicas de violencia familiar.

Países como Suecia comenzaron con su prohibición y continuaron con infinidad de acciones psico-educativas, y cuarenta años después el castigo corporal no es un problema. En México estamos comenzando para que nuestros nietos puedan gozar del cambio social.

