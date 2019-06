Parentalidad

Las mil bolitas

Un relato de la Red me atrapó. No estaba firmado. ¿Ficción o realidad? No sé.

Se trata de una persona que al sintonizar su equipo de radio en banda de 20 metros, para entrar en una red de intercambio, se topó con un colega que sonaba un tanto mayor. Él le estaba diciendo a su interlocutor, algo acerca de “unas mil bolitas”:

“Bueno, Tomás, de veras que parece que estás ocupado con tu trabajo. Estoy seguro de que te pagan bien, pero es una lástima que tengas que estar fuera de casa y lejos de tu familia tanto tiempo. Es difícil imaginar que un hombre joven tenga que trabajar sesenta horas a la semana para sobrevivir. ¡Qué triste que te perdieras la presentación teatral de tu hija!”

Continuó: “Déjame decirte algo, Tomás, algo que me ha ayudado a mantener una buena perspectiva sobre mis propias prioridades”. Y entonces fue cuando comenzó a explicar su teoría sobre las “mil bolitas”. Aquí su relato:

Ves, me senté un día e hice algo de aritmética. La persona promedio vive unos setenta y cinco años, algunos viven más y otros menos, pero en promedio, la gente vive unos setenta y cinco años. Entonces, multipliqué 75 años por 52 semanas por año, y obtuve 3 900 que es el número de sábados que la persona promedio habrá de tener en toda su vida.

Mantente conmigo, Tomás, que voy a la parte importante. Me tomó hasta que casi tenía 55 años pensar todo esto en detalle. Y para ése entonces, con mis 55 años, ya había vivido ¡más de 2 800 sábados!

Me puse a pensar que si llegaba a los 75, sólo me quedarían unos 1 000 sábados más que disfrutar, así que fui a una juguetería y compré cada bolita que tenían. Tuve que visitar 3 tiendas para obtener 1 000 bolitas. Las llevé a casa y las puse en una fuente de cristal transparente, junto a mi equipo de radioaficionado.

Cada sábado a partir de entonces he tomado una bolita y la he tirado.

Descubrí que al observar cómo disminuían las bolitas, me enfocaba más sobre las cosas verdaderamente importantes en la vida.

No hay nada como ver cómo se te agota tu tiempo en la tierra, para ajustar y adaptar tus prioridades en esta vida.

Ahora déjame decirte una última cosa: llevé a mi bella esposa a desayunar… Esta mañana, saqué la última bolita de la fuente de cristal… y entonces, me di cuenta de que si vivo hasta el próximo sábado entonces me habrá sido dado un poquito más de tiempo de vida… y si hay algo que todos podemos usar es un poco más de tiempo…

Me gustó conversar contigo, Tomás, espero que puedas estar más tiempo con tu familia.

Hasta pronto, se despide “el hombre de 75 años”, cambio y fuera, ¡buen día!

El radioescucha tenía todo un plan para ese día. En vez de ello despertó a su esposa con un beso: “Vamos querida, te quiero llevar a ti y los chicos a desayunar fuera”.

“¿Qué pasa?”, preguntó sorprendida.

“Oh, nada; es que no hemos pasado un sábado junto con los chicos en mucho tiempo. Por cierto, ¿podríamos parar en la juguetería mientras estamos fuera? Necesito comprar algunas bolitas”.

Hasta ahí el relato de la Red.

Se nos va el tiempo muchas veces sin saberlo. Mientras gozamos de energía, salud y actividad precisa, se nos olvida nuestra finitud: 75 años; 3 900 fines de semana, de ahí la importancia de contarlas con bolitas.

¿Cuántas bolitas me quedan?, ¿cómo las utilizaré?, ¿con quién las compartiré?, preguntas esenciales que vale la pena plantearnos a cada momento de nuestra existencia, sobre todo hacia el fin de año.

No tenemos garantizada la vida. Todos y todas estamos en la misma línea de la vida. Pero la muerte no es lineal, es decir, no le toca primera a quien más ha vivido. La muerte no tiene turnos subsecuentes. La muerte llega sin invitación. Ese es un dato respecto al cual podemos hacer poco. Nuestra posibilidad de elección (con sus respectivas limitaciones) está con relación a la manera de vivir la vida.

Juguemos con nuestras bolitas, pues. Pero juguemos en serio, no en serie.