Parentalidad

Cómo apoyar a los niños en tiempos de incertidumbre

Atravesamos un momento caracterizado por la incertidumbre y el temor donde todos estamos siendo afectados: adultos y niños, chicos y grandes. Pero no debemos perder de vista que es a los adultos a quienes nos corresponde apoyar a los niños, nos corresponde conservar el rol de grandes, de protectores para que ellos puedan seguir siendo niños.

Son días donde han dejado de asistir a la escuela y el espacio se les ha comprimido. Días donde la coexistencia entre padres e hijos aumentó. Días donde poco a poco se empieza a acumular la tensión familiar producto de la interacción y convivencia cotidiana.

Estamos ante un escenario inédito e impredecible, donde al día de hoy no existen certezas sobre lo que pasará. Lo cual se convierte en fuente de ansiedad y estrés. “Quienes no tienen un mínimo control sobre el presente no serán capaces de reunir el coraje necesario para controlar el futuro”, advierte el sociólogo Zygmunt Bauman. Falta de control de la vida es el sello de nuestros días que todos padecemos.

Los niños y las niñas no dejan de escuchar acerca del COVID-19. Pandemia, epidemia, infectados, virus, casos sospechosos, casos descartados, casos confirmados, muertos, son palabras y conceptos que llegan a sus oídos a través de los medios de comunicación y de la boca de los adultos que les rodean, lo cual sumado a los rostros de tensión, preocupación y estrés de estos, terminan por preocuparlo a ellos mismos. “¿Nos vamos a morir, mamá?”, preguntó abrumado un niño de cuatro o cinco años.

¿Cómo apoyar emocionalmente a nuestros hijos e hijas en esta situación? Te comparto diez líneas o coordenadas para tal fin.

1. Ofréceles tu calma, tu calidez y tu sabiduría. No pierdas estas cualidades, de lo contrario ellos se quedarán sin piso, y el miedo se los comerá.

2. Evítales la sobre exposición a los medios de comunicación. No pierdas de vista que tus hijos tienen a la mano los mensajes de estos medios y de boca de los adultos a su derredor. Procura que no estén solos ante dicha información; acompáñalos para que puedan interpretar atinadamente lo que escuchan, para clarificarles sus dudas o para corregir información errónea o inadecuada que pueda llegar a sus oídos.

3. Expliquémosles con precisión qué es el COVID-19 y el proceso de una pandemia con palabras comprensibles y frases cortas. La información ayuda a entender y a tener control de las situaciones.

4. Dimensiona los riesgos de la pandemia, sin minimizarlos pero tampoco maximizándolos.

5. Ahora que estarán en casa ofréceles un espacio rico en estímulos: juegos, juguetes, objetos, libros, revistas, todo aquello que permita que desplieguen su espíritu inquieto, explorador y creativo.

6. Sé flexible y paciente con su comportamiento. Recuerda que lo suyo es el movimiento, razón por la cual el confinamiento les será más difícil conforme pasen los días. Desde su inquietud tendrán pequeños accidentes (una lámpara tirada, una cortina rota, la leche derramada, etcétera), si su integridad no está en juego, déjalos pasar, no le grites, no le regañes, invítalo a que recoja y repare.

7. Tengan rutinas que no sean rígidas, sino flexibles. El objetivo de las rutinas no es someter al niño, sino organizarle la experiencia cotidiana.

8. Diviértete con ellos. Festeja que están juntos. Que el perciba que no es una carga desagradable para ti, sino una persona amada y respetada con la que se puede ser feliz.