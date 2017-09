Parentalidad

La educación de los hijos adolescentes

“A mí sólo me interesa convencerles de que enseñar a los adolescentes a tomar decisiones es el centro de la educación profunda. No me digan que ustedes lo que quieren es que sus adolescentes no se metan en líos y saquen buenas notas. Eso es fruto de sus decisiones”, dice el filósofo y pedagogo español José Antonio Marina.

Efectivamente, el papel de padres, madres y demás educadores consiste en dotar a los y las adolescentes de habilidades para una buena toma de decisiones. Y no será con discursos, clases teóricas o discursos largos y aburridos que se les habilitará, sino aprovechando las situaciones, conflictos y dilemas por los que los hijos atraviesan en la cotidianeidad (y que para los padres suele convertirse en fuente de tensión y estrés): no cumplió con sus actividades domésticas, bebió de más, peleó con el hermano, tomó el automóvil sin permiso, reprobó tal materia, riñó con el profesor, lastimó con su conducta, no regresó a casa a la hora acordada…

Son los momentos críticos la ocasión para detonar la reflexión sobre las consecuencias que trajeron sus decisiones tomadas, sacar conclusiones y aprendizajes y, de ser viable, reparar o resarcir el daño provocado.

Para los padres estos momentos de tensión también será la oportunidad de conocer algún aspecto nuevo de su hijo, detectar la necesidad de adquirir algún conocimiento o consolidar alguna habilidad necesaria para la vida (gestión del enojo, frustración y demás emociones, resolución de problemas o dilemas, manejo del estrés, toma de iniciativa, etcétera).

El papá le dice a Jorge que va a comenzar una video conferencia en el comedor, al lado de la sala donde éste ve algo en la pantalla, por lo que se molesta y replica con un mal gesto: “¡en serio!, ¿por qué aquí?”. Da de vueltas sumamente enojado al mismo tiempo que callado. Al verlo así su papá le sugiere: “Haz una petición en lugar de una queja”. Jorge se detiene, lo mira con desconcierto. Piensa por un par de segundos y responde con amabilidad: “¿Puedes hacer tu video conferencia en tu cuarto?”. El papá responde: “Sí”.

Días después la escena se repite: el papá le informa que tiene una video conferencia, a lo que Jorge responde: “Aprendí algo: hacer una petición: ¿puedes hacerla en tu cuarto?”

Hacer una petición, una propuesta, una sugerencia, en lugar de una queja, sin lugar a dudas es un aprendizaje trascendental para la vida. Las relaciones humanas están llenas de obstáculos, límites, oposición, incluso arbitrariedad, ¿cómo reaccionar ante ello? ¿Con pasividad (quejándonos, solamente) o de manera activa y propositiva? Cualquiera de las dos posibilidades es resultado de un aprendizaje.

Los hijos y las hijas adquieren actitudes y habilidades en función de lo que sus padres y demás educadores les enseñan. Estos transmiten enseñanza todo el tiempo, de manera propositiva o no, con sus palabras pero sobre todo con su ejemplo, pues aquéllos los miran todo el tiempo. Por lo que, si los padres son quejumbrosos, los hijos e hijas tendrán ese modelo quejumbroso a seguir ante los problemas. Si aquellos son propositivos, estos tendrán ejemplo de proactividad.

Son las situaciones tensas cotidianas el lugar donde han de ocurrir los aprendizajes trascendentales.

Los padres desearían no tener momentos desagradables, estresantes o incómodos con sus hijos y transmitirles su sabiduría de vida en la calma, a través de discursos, moralejas, diálogos largos y profundos. Un deseo legítimo, sin duda, pero irreal. A los y las adolescentes no les encanta la postura sabihonda de sus padres. La evitan. Desean aprender por cuenta propia. En eso consiste ser adolescente, en diferenciarse de sus padres. Serán los sucesos cotidianos la oportunidad para aprender.

El rol de los padres consiste en no dejar de promover el aprendizaje de conocimientos y habilidades para la vida, sin perder de vista que el hijo/hija aprende cuando está listo para hacerlo no cuando aquellos le enseñan.

Enseñar a los hijos a decidir bien significa hacer lo conveniente para sí mismos y para los demás. Este es el centro de la educación profunda.