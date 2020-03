Parentalidad

El perjuicio del autoritarismo en la crianza

“Soy madre de tres hijos, casi 6 años la mayor, 4 el segundo y el menor de un año. A diario hago todos mis esfuerzos por una crianza respetuosa, sin golpes, ni gritos, pero hay momentos en que la paciencia se me agota, sobre todo se hace más difícil cuando hay otras miradas adultas que no comprenden la crianza con respeto y te hacen sentir que deberías ser más dura en la forma de criar… Vivimos a diario en el adultocentrismo, el cual es muy dañino para los niños. Qué bueno que cada vez se hable más sobre eso, son los pequeños granitos de arena para cambiar el mundo…Viva el mundo de los niños y la crianza con respeto… ¡Vamos que se puede!”; el comentario firmado por Paola, fue detonado por uno de mis artículos.

Sucede que las actuales generaciones de padres fuimos criados mediante métodos caracterizados por el autoritarismo, en los cuales el uso del poder —y no de la razón y la sensibilidad—, el miedo —y no la influencia ganada gracias a la presencia, constancia y congruencia—, la rudeza —y no el amor y el respeto—, fueron los instrumentos de uso cotidiano.

La dependencia natural de los niños/niñas hacia sus padres/madres hace imposible rebelarse ante tales prácticas. Posteriormente la cultura adultocéntrica y patriarcal con todos sus dispositivos ideológicos e institucionales dificulta en la adultez reflexionar, cuestionar y llamar a las cosas por su nombre.

De ahí que aún hoy, convertidos en adultos y padres/madres, resulte difícil sacudirse aquellos estilos impositivos y hasta se les siga defendiendo, ensalzando y promocionando; por ejemplo, la gente suele decir: “Antes con una mirada nos ponían en nuestro lugar”, invisibilizando el temor que dichas miradas generaban y la distancia emocional que se instalaba ante el padre/madre.

“A mí me dieron un par de cintarazos y mírame, no me pasó nada, al contrario soy una persona recta”, argumento que perpetúa la transmisión de los malos tratos al recetarle ahora lo mismo a los respectivos hijos/hijas, perdiendo de vista, de paso, que justo lo que a esa persona le pasó fue algo muy grave: la instalación del “permiso” para agredir a un cuerpo ajeno, el de su propio hijo/hija.

Está más que comprobada la inutilidad y perjuicio del castigo corporal (y cualquier otro de castigo. Las consecuencias en términos de salud mental son para tenerse en cuenta. Por ejemplo, estudios de UNICEF concluyen que los niños/niñas que crecen con padres autoritarios que emplean métodos disciplinarios violentos de forma regular, tienden a mostrar una menor autoestima y peores resultados académicos, son más hostiles y agresivos, menos populares entre otros niños, menos independientes y más proclives a al abuso de sustancias peligrosas durante la adolescencia.

Además, la exposición prolongada a un estrés tóxico, puede alterar el desarrollo fisiológico del cerebro y repercutir así en el crecimiento físico, cognitivo, emocional y social del niño. La exposición repetida a la violencia durante la infancia aumenta la probabilidad de caer en la delincuencia u otros comportamientos criminales en la vida adulta.

La lista de evidencias y argumentos es muy muy larga y la encuentras en “Cero golpes. 100 Ideas para la erradicación del maltrato infantil”, obra de mi autoría escrita con la intención de difundir el perjuicio de las malas prácticas disciplinarias y ofrecer alternativas basadas en el buen trato, respetuosas de los derechos de la infancia.

Fue escrito para que personas como Paola, encuentren argumentos a sus intuiciones bien tratantes que hagan contrapeso a la presión social del autoritarismo imperante. ¡Que viva la crianza con respeto, apego, amor, dignidad; positiva, bientratante, inteligente, humanizada…, para que vivan los niños/niñas y no solo sobrevivan!

Estudiemos, aprendamos, leamos, dialoguemos, reflexionemos acerca de esta función trascendental para la sociedad: la formación de las nuevas generaciones. Habilitémonos para construir cerebros plenos, integrales, capaces de alcanzar niveles altos de empatía, compasión, respeto, amor, solidaridad, atributos en los que se juega la permanencia de la humanidad.