Parentalidad

Participación ciudadana ante las violencias sociales

En septiembre de 2017 el Grupo Autogestivo de Estudio sobre Grupos (GAEG-León), conformado por diferentes psicoanalistas que tienen como objetivo común el análisis y la comprensión de los fenómenos grupales, organizó el 1er. Coloquio: ‘Autogestión y participación ciudadana frente a las diferentes manifestaciones de violencia’, cuyo objetivo principal fue lograr propuestas concretas para trabajar en contra de tan grave problemática social.

La motivación surgió ante la evidencia de que la cultura de la queja se ha intensificado de manera exponencial y ha servido más bien como válvula de escape, fomentando la pasividad de los ciudadanos que se quedan pasmados, por no decir paralizados ante una realidad cada vez más violenta.

A dicho coloquio fuimos convocados diversos profesionales relacionados con el factor humano, donde se lograron importantes acuerdos sobre el fenómeno y líneas para su abordaje.

Por ejemplo, se pudo reflexionar lo estructural y sistémico de la violencia que la mantiene oculta, invisible y no siempre se logra tomar conciencia de ella, evidenciando que no sólo estamos sujetados, sino que somos sujetos activos de lo que sucede en la sociedad; la violencia no consiste en algo externo o ajeno sino inherente a nuestro proceder.

Dejar atrás ideas y creencias maltratantes para adquirir-construir otras nuevas, respetuosas de los derechos humanos, fue una de las conclusiones fundamentales. Para lo cual, el proceso de deconstrucción deberá tomar en cuenta que la educación es socio-afectiva y se da a través de la convivencia: lo que se vive se aprende. El gran reto consiste en identificar la manera de dar lo que no se recibió en la propia formación humana, cómo imaginar lo que no se vivenció de manera suficiente, cómo cambiar la mirada hacia la infancia cuando a nosotros nos miraron aún como objeto propiedad de nuestros padres. Resulta indispensable trabajar en este cambio de paradigma: pasar de considerar al niño/niña objeto de propiedad a sujeto de derechos.

Quedó claro que para cambiar el futuro es necesario trabajar con los niños, sin perder de vista que tal labor lleva implícito el trabajo con sus cuidadores (padres, madres, abuelos, hermanos mayores, maestros, nanas, enfermeros…). Puesto que las madres y los padres son los responsables primarios, resulta importante el tipo de acciones tales como:

– Proporcionar información temprana y oportuna sobre el desarrollo infantil y sobre la parentalidad, que les permita comprender mejor las necesidades de sus hijos e hijas y aumentar la empatía hacia estos.

– Brindar espacios donde puedan compartir sus vivencias y puedan elaborar sus propias infancias heridas para lograr apropiarse del conocimiento y de la información que afortunadamente hoy está muy a la mano a través de las tecnologías de la información y comunicación.

– Estimular sus habilidades parentales con enfoques educativos-terapéuticos y acompañarles en el proceso de crianza y educación.

A nivel macrosocial, resulta necesario:

– Luchar por la ‘cero tolerancia’, pero no sólo para los delincuentes comunes sino para los corruptos, pues si éstos tienen puestos de poder y ejercen autoridad, desde ahí también son modelos de identificación y cierran el círculo de la violencia estructural inherente al sistema.

– Incidir en políticas públicas. Partiendo de que la violencia es un fenómeno multicausal es necesario contar con un marco jurídico que redunde en programas y acciones en pro del desarrollo comunitario, del buen trato a la infancia y en pro de erradicar la violencia en todas sus manifestaciones.

– Crear y ejecutar iniciativas de manera interdisciplinaria, junto con otros profesionales y con actores clave en la sociedad que abonen a la promoción de una cultura para la paz.

En resumen, se requiere ir conformando una masa crítica de actores interesados, motivados y comprometidos a promover el respeto a una vida libre de violencia. Que el buen trato a la infancia se convierta en un gran movimiento amplio para que las próximas generaciones gocen de crianzas respetuosas de sus derechos humanos de una manera más espontánea y ello repercuta directamente en la formación de ciudadanos responsables que vivan y promuevan la cultura para la paz.