Parentalidad

Fueron los chinos

Está claro, todas las reflexiones que nos vienen a la mente sobre la pandemia, las hacemos, en el mejor de los casos, desde el fondo del corazón, tratando de ser lo más objetivos posible. Pero, no tenemos el panorama completo ni la perspectiva que da el tiempo para que podamos aterrizar qué fue esto que le aconteció a la humanidad. Definir al Covid-19 es complicadísimo y todavía lo es más tratar de encontrar al responsable que nos tiene encerrados en casa. Es decir, sabemos que se trata de una cepa de Coronavirus y no mucho más. Por eso, cuando se oyen voces de que esto es un invento de un laboratorio chino, me da por sospechar.

Fueron los chinos es una nueva versión remasterizada de xenofobia. Parece que se desgastó mucha arenga del muro que iba a servir de protección a los estadounidenses contra los mexicanos malos. Y, como al presidente Trump le gustan las estrategias de choque, jugar al ‘yo no fui, fue Tete’, le encanta y si se trata de elevar el dedo, pues ahora, apúntenlo contra los chinos, ya ven que fue allá donde empezó toda esta pesadilla. No sé, pero eso de querer encontrar un culpable, resulta más una triquiñuela política que un estado de cosas.

Puede ser que esté equivocada, que mis sospechas sean infundadas, pero si queremos predecir el futuro, más nos vale analizar el pasado. Basta recordar que en 2016, Donald Trump pavimentó el camino hacia su improbable victoria presidencial con un conjunto de porras que le sirvieron de maravilla. Se abasteció con un arsenal de frases de captura diseñadas para incitar y excitar a la audiencia que vive con miedo a la diversidad de Estados Unidos y a los inevitables cambios demográfcos. “Make America Great Again” y sobre todo “Build the Wall” fueron los elementos básicos del ‘road show’ de Trump. Queda claro que el presidente de Estados Unidos es un hombre del entretenimiento y que sabe de fórmulas que acarrean éxito en esa industria.

Por eso, a medida que la campaña de 2020 avanza, que el tiempo se viene encima y que el tema político no está en el radar de los ciudadanos, Trump está buscando meterse en la mente de sus votantes y recrear el éxito de 2016 refrescando su retórica xenófoba y canalizándola hacia China. Sin embargo, sus tácticas no pueden ser las mismas, deben de tener elementos de innovación y creatividad.

Especialmente, porque el coronavirus es un adversario diferente a cualquier otro que haya enfrentado. Tiene características muy peculiares. No se ve ni tiene una forma identificable a simple vista. Hay muchos que piensan que ni siquiera existe. Por lo tanto, este enemigo, no puede ser intimidado por tweets agresivos ni lo puede amenazar con cancelarle privilegios o dilatarle firmas a tratados de libre comercio. Tampoco se le puede denostar con un apodo. No puede disminuirse llamándolo mentiroso ni haciéndose el inocente y poniendo cara de que lo engañaron. Y, a medida que aumenta el número de muertos, las estrategias del pasado se pueden aplicar con menor efectividad. Si los norteamericanos le temen a lo diferente, le tienen más miedo a la muerte.

No obstante, Donald Trump debe de pensar que más vale malo por conocido que bueno por conocer. No debe tener muchas ganas de dejar la ancha avenida del ‘showbiz’ e intentarlo por la veredilla de la seriedad. Por lo tanto, mientras disminuyen los números de las encuestas de Trump, una nueva y vieja estrategia está tomando forma. No me vean a mí, fueron los chinos.

Dicen por ahí que sólo los locos olvidan. Cuando Trump era candidato, se sacó de la chistera que México estaba “enviando gente que tiene muchos problemas” a Estados Unidos. “Están trayendo drogas. Están trayendo crimen. Son violadores”, afirmó. Declaró que “están tomando nuestros trabajos… Están tomando nuestro dinero”, creando una dinámica de “nosotros contra ellos” para justificar su discurso de odio antiinmigrante. Agitar el avispero lo llevó a la Casa Blanca.

La pregunta que todos tenemos en la punta de la lengua es si le volverá a funcionar esa estrategia otra vez. Dividir, azuzar, asustar pudo funcionar hace algunos años. ¿Lo volverá a hacer? Parece que sí. ¿Le volverán a creer? Puede ser. Pero, eso de que fueron los chinos, me hace sospechar.