Parentalidad

Hoy quiero compartir un mensaje anónimo que circula por las redes sociales. Se trata de una carta de un niño jugador de futbol a su padre. Es al mismo tiempo, una petición para dejar de presionar a los niños cuando juegan. Recordemos que el fin del juego en la infancia es jugar, simplemente jugar y divertirse. Dice así:

Querido papá, seguro que esta carta tiene algunas faltas, porque sigo confundiéndome la ese con la ce y de los acentos nunca me acuerdo. Pero sé cómo se escribe futbol… así que me vas a entender…

Quiero que sepas que me gusta que me acompañes todos los sábados a los partidos y que me lleves a las prácticas. Quiero que sepas que te siento cerquita por todas esas cosas que haces por mí. Quiero que sepas que te quiero mucho… Pero también quiero que sepas que hay cosas que no hago porque no sé hacerlas, no porque no quiera. Porque soy un niño, papá. Por eso me equivoco. Porque soy un niño.

¿Sabes papá? No te enojes, pero…

No me gusta que me grites desde el costado de la cancha. Me da vergüenza que me digas lo que tengo que hacer delante de mis compañeros. No me gusta que mi técnico escuche tus gritos, el ya me dijo lo que tengo que hacer en el partido.

Tampoco me gusta que le grites al juez. El juez no me hizo nada. Y si me hubiera hecho algo…no lo insultes en mi nombre, porque yo no lo insultaría.

Quiero que todos mis compañeros jueguen, incluso los que saben menos que yo. No me gusta que te enojes cuando me sacan para que entre otro. Los que entran son mis amigos.

Esto es un juego papá, quiero divertirme. ¿De verdad vos sabías hacer todo lo que me pedís que yo haga? ¿De verdad vos le pegabas con las dos piernas? ¿De verdad eras tan buen jugador como me cuentas? Yo sé que nunca me mentiste, así que quiero que recuerdes esas mañanas de domingo, cuando eras niño y trates de ponerte en mi lugar.

Yo sé que me amas como a nadie, pero a veces tanto cariño lastima, papá. Yo no quise errar el gol. Yo quise hacerlo…pero no supe.

¿Te acuerdas quién es Ignacio?

Mi amigo que hace natación. Me contó que los padres no le gritan cuando nada porque él no puede escuchar con las orejas abajo del agua. A veces me gustaría jugar con las orejas abajo del agua. Y me contó también que lo que dice el juez no se discute, que nadie le dice a un juez que lo está robando, y me contó que aplauden mucho al que llega último, y que nadie se puede mover del agua hasta que no llega el último nadador.

Y Joaquín –que juega al rugby– me contó que cuando terminan el segundo tiempo empieza el tercer tiempo y se juntan los dos cuadros y cantan y festejan. Dice que en el primera y en el segundo tiempo se preparan para ser jugadores de rugby y en el “tercer tiempo” para ser “hombres de rugby” y Fede que juega al basquetbol dice que… No, yo no quiero cambiar de deporte, quiero jugar al futbol, porque el futbol es el mejor deporte que existe, papá.

Pero quiero tener el derecho a no ser campeón, el derecho a no tener que salvar a mi familia con un pase al exterior, el derecho a que no me griten mariquita si no devuelvo una patada, el derecho a no ser una futura estrella de la televisión, el derecho a que no le digan mujercita al compañero que llora en el partido. Todavía somos niños, papá.

Quiero que recuerdes que nunca me preguntaste cuál deporte quería practicar… es más ni siquiera me preguntaste si quería practicar algún deporte. Me regalaste una pelota y una camiseta cuando apenas si sabía caminar y diste por entendido que me gustaba el futbol… está bien, no te preocupes, claro que me gusta el futbol, no le erraste papá, es el mejor deporte de todos.

Pero quiero que sepas que hay mañanas en que no tengo ganas de levantarme. Quiero que sepas que a veces estoy cansado. Quiero que sepas que no me han enseñado a hacer todo lo que saben hacer los grandes, no han tenido tiempo de enseñármelo. Quiero que sepas que no soy un hombre chiquito, soy un niño jugando a un juego de niños.

Y por sobre todas las cosas… quiero seguir jugando al futbol y que estés siempre a mi lado para llevarme a las canchas, hasta el día en que empiece a llevarte yo. Porque a pesar de todo lo que te conté en la carta, el futbol y tú, son dos de las mejores cosas que me han pasado.