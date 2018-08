Parentalidad

Momentos perfectos

Nuestra felicidad depende más de cómo vivimos las cosas, que de las cosas que vivimos. Antoni Bolinches

De vez en cuando tengo uno que otro momento de armonía total que aparece de manera imprevisible y hace que me sienta pleno, abstraído, suspendido. Entonces surge la necesidad de detenerme para vivirlo —y gozarlo— con total conciencia, lo mismo que el deseo de prolongarlo. Pero sólo dura unos segundos y luego se va. Los llamo: “momentos perfectos”.

El caos de la vida trae incertidumbre que promueve malestar. Pero cuando coinciden y se alinean las proporciones y correspondencias entre los elementos externos e internos, experimentamos un placer intenso pero breve (lo cual aumenta su valor).

Lo más increíble es que esos “momentos perfectos” no cuestan, sólo es necesario estar atentos a su aparición para apropiárnoslos: una tarde caminando en la calle con un clima fresco que acaricia la piel, una escena de una película que le da sentido a una vivencia personal, las palabras de un amigo dichas en el momento exacto y que funcionan como la pieza que faltaba en el rompecabezas, una tarde con el grupo preciso de amigos…

Por ejemplo, un momento perfecto que viví lo provocó el ver a mi hijo retorciéndose de risa mientras veíamos al ‘Chapulín Colorado’. Por un instante sentí que las cosas se alinearon: en el exterior, mi hijo alegre, en mi interior, la satisfacción de saber que estoy haciendo lo que me corresponde como padre: generar las condiciones para que experimente sus propios momentos de alegría y felicidad.

El escritor y físico Ernesto Sabato los llama “momentos de libertad”: “una mesa compartida con gente que queremos, unas criaturas a las que demos amparo, una caminata entre los árboles, la gratitud de un abrazo”.

Por eso son perfectos, porque se desprenden del ejercicio de lo más valioso que tenemos los humanos: la libertad.

Este tipo de momentos, no hay que buscarlos en lo extraordinario, porque lo extraordinario ocurre rara vez en la vida, y corremos el riesgo de que no nos suceda a nosotros, sino en las cosas pequeñas, sencillas y cotidianas.

El cocreador del concepto ‘Ecología emocional’, Jaume Soler, afirma también que “todos hemos sido educados en esta estúpida ideología: siempre nos falta algo para sentirnos completos, y sólo estando completos nos podemos sentir alegres y felices. Y como siempre nos falta algo, siempre tenemos motivos de infelicidad”.

No podemos tener todo en la vida, y no importa, porque es la carencia la que nos impulsa al trabajo, la que nos lleva a la búsqueda, al movimiento, al aprendizaje. Además, la clave para la felicidad no está en tenerlo todo para ser feliz, sino en ser feliz con lo que tenemos, y eso se logra dándole sentido a las cosas, a la vida, en lugar de esperar que éstas le den sentido a nuestra existencia.

Se dice que la probabilidad de que emerjan los momentos perfectos o felices aumenta en las personas que viven de manera sencilla, ríen mucho, dan más, esperan menos, tienen algo qué hacer, alguien a quién amar y la esperanza puesta en alguna cosa.

La felicidad es una actitud. Si tú tienes un pedazo de cielo, una ventana, una silla y una taza de café, entonces eres afortunado, porque cuentas con los elementos suficientes para experimentar un momento perfecto. Sólo es cuestión de que utilices tu libertad y te decidas a alinear tu mundo interno con el mundo externo para que emerja la armonía, la paz, la alegría.

¿Cuál fue tu momento perfecto más reciente?