Parejas infieles festejan el 13 de febrero como el ‘Día del Amante’

Redacción

Texas.- No cabe duda que las personas suelen tener cierto resentimiento hacia sus antiguas parejas, ya sea porque la relación no terminó nada bien o bien porque esa otra persona les hizo mucho daño.

No obstante, un zoológico de Texas parece tener una curiosa solución para aquellos que tengan el corazón roto por culpa de su ex, en la cual se busca ayudarte a aliviar tu dolor al mismo tiempo que recauda donativos para los animales que habitan en su interior.

‘Cry Me a Crockroach’ es el evento que este día de San Valentín te permitirá comprar una cucaracha y registrarla con el nombre de tu ex por 93 pesos (5 dólares).

Además, por esto no fuera suficiente, tendrás una gran ‘ventaja’, ya que no es necesario viajar hasta Texas para participar en este alocado evento, dado a que el registro es anónimo. Cualquiera puede realizar la compra desde su portal web y ver en vivo como van pasando los nombres de los ex.

No obstante, hay otra práctica que no a todos les pareció tan agradable y es que en el lugar también se oferta la venta de ratones, los cuales también pueden ser nombrados, para que sean devorados por serpientes.