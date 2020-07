Pareja compra pizza y descubre que tenía símbolo nazi hecho con pepperoni

Redacción

México.- En TikTok puedes encontrar a todo tipo de gente así como toda clase de artistas y figuras del deporte, como los futbolistas y Luis “Matador” Hernández se ha robado el corazón de miles de internautas.

El Matador Hernández se volvió viral en la plataforma ya que imitó a “Yondu”, el personaje de la película Guardianes de la Galaxia y se ganó la admiración de miles, pero lo que nunca espero es que el propio director de la cinta, James Gunn, lo felicitara por su excelente cosplay.

Y es que El Matador se ha convertido en una enorme sensación en TikTok por su gran creatividad en cada una de sus publicaciones.

El video del Matador, fue publicado en TikTok y su impacto fue tal que posteriormente hasta el director, James Gunn quien publicó: “Entiendo que es un famoso jugador de soccer mexicano el cual todos dicen que se parece a Yondu”, más un emoji de risa, junto al video de Hernández.

My guess is you will also look very much like a character in #TheSuicideSquad, which might end up being an even funnier outfit for you. 🤣 https://t.co/QxnjKLycvF

— James Gunn (@JamesGunn) June 30, 2020