Ivonne Ortiz

León.- Ni en los paraderos del transporte público se sienten seguros. Esa es la inquietud con la que varios ciudadanos han tenido que lidiar en los últimos meses. Específicamente en el paradero Egipto del Sistema Integrado de Transporte (SIT), ubicado en el bulevar Francisco Villa, en la colonia León I.

En esta estación se han reportado varios asaltos. El más reciente fue el pasado 15 de septiembre cuando un hombre forzó el acceso y robó 400 pesos de las taquillas y dañó aparatos electrónicos, así como el equipo de cobro.

En las grabaciones de las cámaras de seguridad se ve como el delincuente destrozó los candados de acceso, entró y salió de forma usual, como si identificara el truco para abrir. Su rostro no alcanza a percibirse porque lo cubre con el gorro de su sudadera.

Antes de este asalto, los primeros días de agosto les robaron pertenencias a un grupo de adolescentes que esperaban la ‘oruga’.

Foto: Ivonne Ortiz

Cámaras no ayudan a la seguridad

A pesar de que hay tres cámaras de seguridad instaladas en el techo del paradero Egipto de León, la seguridad de los usuarios no se ve garantizada. Hay quienes incluso prefieren bajarse una estación después, con tal de no pararse ahí.

Al parecer hay un modus operandi de los asaltantes en el que los testigos coinciden: van tres hombres en una moto, dos se bajan a asaltar y uno más “les echa aguas”.

Gloria, contó a Correo que hace poco tres jóvenes asaltaron a punta de pistola a su sobrina, quien prefirió darles el celular y ya ni siquiera revisar las cámaras por miedo a represalias.

“Se paran en una moto ahí enfrente, andan tres. Se suben dos acá y el otro los está esperando. Dicen que ya tienen días que vienen como entre 6 y 7 y media de la noche. Les quitan lo que traen y se van en la moto”.

Foto: Ivonne Ortiz

“O te asaltan o te bolsean”, dice Leticia. Otra señora que coincide con Gloria sobre la inseguridad en los paraderos de la ‘oruga’, para referirse que dentro del transporte público operan ‘carteristas’ que roban las pertenencias de sus víctimas sin que se den cuenta o sínicamente asaltan a mano armada, brincándose al paradero por los orificios laterales.

“Hace como dos meses aquí asaltaron a una amiga, iban en una moto (…) La amenazaron con una pistola. Incluso dicen que la gente vio y no hizo nada, pero yo tampoco me metería que tal y la pistola es de juguete o de verdad. No se sabe”, platica Gloria en el paradero Egipto.

La vecina de la colonia León I, advierte que los asaltantes buscan horarios estratégicos para robar. Por ejemplo a las 6 de la mañana, cuando hay poca movilidad de personas y vehículos por el bulevar Francisco Villa.

“Este y el paradero que sigue están bien peligrosos”, dice Leticia.

Foto: Ivonne Ortiz

Jóvenes también se cuidan

Axel, un joven que trabaja cerca de la zona, se cuida las espaldas cuando sale de noche y se dirige a esta estación, prefiere “voltear a los lados” porque asegura que los ladrones observan a la gente “desde abajo” de la ‘oruga’ para luego brincarse y robarles.

“Tengo amigos y conocidos que ya a las altas horas de la noche ya no se quieren bajar en este paradero. Prefieren esperar a alguien para ir acompañados. Siempre llaman antes de bajarse, a sus papás o amigos para reunirse aquí, en las noches está muy solo”.

En lo que va del año se han registrado oficialmente 23 asaltos en los paraderos de la ‘oruga’, de acuerdo con el presidente de los Transportistas Coordinados de León, Daniel Villaseñor. Esto sin contar los reportes por robo de ‘carteristas’. Del total, 17 fueron en contra de usuarios y 6 más en las taquillas de cobro.

Foto: Ivonne Ortiz

El asalto más reciente fue este sábado en el paradero del bulevar Venustiano Carranza esquina con Torres Landa, donde dos hombres despojaron de sus pertenencias a tres usuarios. Incluso iban tras la caja de la taquilla, pero la cajera les dijo que no tenía dinero porque acababa de abrir.

