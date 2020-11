Redacción

México.- Para que pueda ser investigado y en su caso imputado en México, el Departamento de Justicia de Estados Unidos pidió la desestimación de los cargos en contra del exsecretario de la Defensa Nacional Salvador Cienfuegos.

Así lo anunció William Barr, procurador general de Justicia quien aseguró que retirarán los cargos por lavado de dinero y narcotráfico.

“En reconocimiento de la fuerte alianza sobre la aplicación de la ley entre Estados Unidos y México, y con el interés de demostrar nuestro frente de unidad en contra de todas las formas de criminalidad, el Departamento de Justicia de Estados Unidos tomó la decisión de desechar los cargos criminales en Estados Unidos al secretario Cienfuegos, con el fin de que pueda ser investigado y de manera apropiada acusado bajo las leyes mexicanas”, explicó en un comunicado.

Joint Statement by Attorney General of the United States William P. Barr and Fiscalía General of Mexico Alejandro Gertz Manero https://t.co/02vmPr2gC0 pic.twitter.com/hBN7IwAPPw