Guanajuato.- En septiembre, podría estar listo el sistema de seguimiento de rutas y pago automatizado en el transporte público de la capital.

Para esto, concesionarios de transporte publico gestionarán el total de los 25 millones de pesos que se requieren para implementar un sistema de pago automatizado y de rastreo de rutas en el sistema de transporte de la capital.

Para este proyecto, se había gestionado un crédito ante Banobras, por 3 millones de pesos, los cuales solamente servirían para pagar las pruebas piloto del programa de automatización de pagos y seguimiento de ruta.

El secretario del Ayuntamiento, Héctor Corona León, afirmó que hay buena disponibilidad de la institución crediticia federal para poder financiar el proyecto, para lo cual, volverán a gestionar los recursos, pero ahora por el total necesario para la implementación de este sistema, el cual asciende a 25 millones de pesos.

Recordó que, los beneficiarios del crédito, serán los concesionarios de transporte público y el Municipio, solamente actúa como enlace entre los empresarios y Banobras.

“A mí me buscó directamente el nuevo titular de Banobras, Aurelio Martínez y me comentó que quiere apoyar al municipio con este crédito, se habían estipulado 3 millones de pesos iniciales, pero esto no alcanza para llevar a cabo toda la actividad, estamos hablando de 25 millones de pesos, vamos a reunirnos en breve para entregar la documentación, el crédito lo tienen los concesionarios no es el municipio”.

El funcionario municipal, afirmó que hay buena disposición de la institución crediticia federal, por lo que esperan que en seis meses se concrete el crédito y la implementación de este sistema.

“Hay toda la voluntad del municipio de apoyarlos, los concesionarios también y ahora banobras, esperemos que esto se concrete antes de que concluya septiembre de este año”.

Reconoció la crisis económica que ha dejado en los transportistas, la pandemia de coronavirus, sin embargo, afirmó que, de ninguna manera, se podrá autorizar un aumento en la tarifa de transporte público, dado la afectación en la economía de la ciudadanía la emergencia sanitaria.

Con el monto del préstamo de Banobras, pretenden desarrollar los programas para que los usuarios puedan seguir las rutas de los camiones desde un teléfono inteligente, así como la adquisición y acondicionamiento para un sistema de pago automatizado.

“Ese dinero va enfocado en sistemas especiales para los transportistas y no para el municipio, se divide en dos temas el software, que es lo electrónico para checar donde va la ruta, en los paradores habrá un monitor para ver la ruta y el hardware es todo este sistema que se instalará también para el pago electrónico que puede ser desde el celular o una tarjeta”.



