Para salvar el año escolar, podrían eliminar vacaciones de verano

Notimex

México.- Pese a la pandemia del COVID-19 que se registra a nivel global, algunos mexicanos se van a las playas en lugar de sumarse al llamado de quedarse en casa para evitar la propagación de la enfermedad, ante lo cual el presidente Andrés Manuel López Obrador exhortó a la población a evitar ir a las zonas turísticas.

“Si por Semana Santa algunos, no todos, no se puede generalizar, están visitando las playas, les hago un llamado a que no lo hagan, hago ese llamado. No es sólo un asunto de prohibición o de que usemos la policía o la Guardia Nacional, no, estoy seguro de que la gente va a hacernos caso”.

“(…) De todas formas va a darse a conocer hoy una recomendación de carácter legal. Pero no es eso, como se dice coloquialmente, lo mero principal, lo importante es que se le informe a la gente de que eso no es conveniente y que nos ayuden”, indicó el mandatario.

En su conferencia matutina, López Obrador pidió a la población seguir apoyando la estrategia de quedarse en casa y evitar salir a las calles, específicamente se refirió el visitar las playas, pues aseguró que se ha tenido éxito para frenar la propagación exponencial del virus.

Si tenemos los resultados que hemos logrado entre todos hasta ahora, destacó, es por la actitud responsable del pueblo de México (…) Viene la etapa más difícil, pero hasta ahora México ocupa el segundo lugar con menos afectados por el coronavirus en proporción a nuestra población y a la población del mundo”.

“Entonces, si ya vamos bien, que se va domando la incidencia, el que no haya un desbordamiento en los casos, si ya todo parece indicar que se va a aplanar la famosa curva, se va a seguir manteniendo horizontal, como ha sido el planteamiento original de los especialistas, de los médicos, de los investigadores, de los científicos y ya vamos a así, continuemos con la disciplina”, pidió el presidente.