¡Para no dormir! Viendo sus fotos encuentra al fantasma de una niña

Inglaterra.- Alice Martin se encontraba revisando viejas fotos familiares cuando una en particular le llamó la atención pues en ella se veía una rara entidad detrás de su familia.

Ella aseguró que la foto no está trucada y que la tomó el 27 de abril de este año en pleno confinamiento por pandemia, que la dejó a ella y a los suyos 170 días en casa, sitio que ya no les parece tan seguro después de todo.

En la imagen se le ve junto a su hijo Louie y su esposo Tom Brown, y a lo lejos parece mostrarse una rara sombra de una niña de pelo negro y largo.

La joven madre dijo: “Se lo envié a mi hermana preguntándole qué veía y ella cambió un poco el brillo de la imagen. Fue entonces cuando pude ver un ojo, y luego ver el rostro más detallado. Cuanto mi hermana más cambiaba el filtro, era cuando realmente podías ver cómo era la cara de esa nena”.

Después agregó: “toda esta situación me hace sentir muy nerviosa; aunque la gente diga que la aparición es buena y que no quiere dañarnos, me pone mal, verdaderamente me aterra. Traté de decirme a mí misma que era sólo una sombra o algo que colgaba de la puerta, pero, cuanto más la miro, más aterrorizada estoy”.

Finalmente aclaró que no es la primera vez que cosas extrañas pasan en esa casa: “Mi hijo siempre tenía miedo, todo el día, y a la noche no lograba dormir tranquilo, por lo que se pasaba a nuestra habitación”.

Creo que lo más sensato para ella será ya no tomarse fotos en ese lugar.

