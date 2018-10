Para Ling, la encuesta para el NAIM no es valida

Afirma que no cumple con las características necesarias para tomarlo en cuenta además de que el proceso infringe la Ley de Protección de Datos Personales y que no hay supervisión del INE

Daniel Vilches

León.- La encuesta que realiza el gobierno electo de Andrés Manuel López Obrador para definir si el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), continúe sus obras en Texcoco o se cambien a Santa Lucía es una perversión democrática por no contar con una figura constitucional, criticó el líder del PAN en León, Alfredo Ling Altamirano.

Por lo anterior, también señaló que los resultados de dicha consulta al final no serán válidos por no tener las características necesarias para que el proceso sea válido y no está supervisado por el Instituto Nacional Electoral, además de que este proceso infringe la Ley de Protección de Datos Personales.

“No son personas facultadas, no tienen la personalidad jurídica, nadie les dio las atribuciones de tomar los datos personales de las personas que fueron a votar”.

“¿Qué sanción se le va a poner a los que estuvieron como voluntarios recibiendo los votos, pero violando la Ley de Datos Personales? Y la respuesta es: Ninguna sanción, porque era voluntarios, pero entonces no tienen personalidad jurídica para establecer centros de votación y no tienen ninguna valides ni posibilidad de ser computables jurídicamente hablando y querer vincular una decisión de gobernantes con este simulacro nos parece una perversión democrática que debe enfrentar con todo rigor el presidente electo, no es posible que antes de la toma de posesión ya estén cometiendo estas pifias y estos errores”, declaró.

Ediles de Morena desinformados

Para Alfredo Ling Altamirano, los dos regidores de Morena que renunciaron a los 50 mil pesos anuales que recibiría cada uno por concepto de caja de ahorro están desinformados, pero “a que respeta la causa que éstos tienen”.

“Yo creo que les hace falta información a los Regidores de Morena, y la intención puede ser buena pero primero se tienen que informar, en el PAN, tenemos muchos personajes que han renunciado no solo al ahorro, sino al salario integral por los tres años, pero la ley obliga a recibir ese salario, porque la constitución prohíbe prestar un trabajo y no recibir la remuneración correspondiente”, expresó el panista.

RC