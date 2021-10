Las Abejas de León han dado un paso importante hacia la historia, con el triunfo en calidad de visitante en el Juego 1 de los play offs que ha abierto una puerta que parecía difícil de abrir y ahora nos permite pensar que cualquier cosa puede pasar en la serie ante los Astros de Jalisco.

El coraje, la humildad y sacrificio que ha mostrado este equipo es digno de resaltar, pues tras el cierre flojo de la temporada regular con siete derrotas al hilo, pocos muy pocos les daban alguna esperanza de vida en la post temporada.

El español Pablo García ha hecho un tremendo trabajo al frente de la quinteta leonesa, le ha inyectado un ADN suigéneris de garra y entrega total, que genera un síndrome de esperanza entre aquellos que somos seguidores del equipo profesional del estado.

Son una base de hombres y no de nombres que dibujan en cada jugada esa hambre por trascender, por lograr lo que hace muchos años no se lograba como fue ganar un partido de play offs tras 8 años de no conseguirlo.

Han sabido llevar la etiqueta de no favoritos, y de seguir con esa mística de no dar una sola pelota por perdida, créanme que la campanada es posible para obtener el pase a la final de la zona.

A quienes tenga el gusto de acompañar este fin de semana a las Abejas en los partidos 3 y 4, la invitación es a hacerlo con mucho ímpetu, hacer saber que la casa se respeta y se sienta la presión en el histórico ‘Domo de la Feria’.

Por una actuación memorable ¡Vamos Abejas, todo Guanajuato está con ustedes!

