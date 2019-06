Para el vicepresidente de EEUU, México trabaja para contener la crisis migratoria

Por medio de su cuenta de Twitter, el funcionario estadounidense aseguró que nuestro país está cumpliendo con su parte del acuerdo y que los congresistas no ayudan ni con camas para los niños migrantes

Staff Correo

Estados Unidos.- Mike Pence, Vicepresidente de Estados Unidos, llamó a la acción humanitaria a los demócratas destacando el trabajo de las autoridades mexicanas para contener la crisis migratoria confirmando el envío 15 mil elementos de las fuerzas armadas mexicanas

Por medio de su cuenta de Twitter, el funcionario estadounidense aseguró que nuestro país está cumpliendo con su parte del acuerdo firmado el pasado 7 de junio pero que los demócratas del congreso se niegan a financiar camas para los menores retenidos en centros de detención estadounidenses.

Aseguró que México está haciendo más que los congresistas para aumentar la seguridad fronteriza. “México mantiene su promesa y ahora envía 15 mil tropas a la frontera para ayudar con la crisis. Mientras tanto, los demócratas no financiarán camas para niños migrantes. México sigue haciendo más que los congresistas demócratas para asegurar nuestra frontera”, escribió.

El Gobierno federal ha destinado alrededor de 26 mil elementos de las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional a lo largo de las fronteras norte y sur de México, como parte de la estrategia para contener la migración hacia Estados Unidos.

Mexico is keeping its promise & now sending 15,000 troops to border to help with crisis. Meanwhile Dems won’t fund beds for migrant children. Mexico continues to do more than Congressional Dems to secure our border, and its time for them to STEP UP! pic.twitter.com/D1Nuw9jiZ9

— Vice President Mike Pence (@VP) 25 de junio de 2019