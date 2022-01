“Nosotros jurábamos que iba a ganar el proyecto del Malecón del Río por el impacto que tiene en la ciudad con una afluencia de casi 100 mil vehículos que pasan diariamente por esa vialidad. Creo que el mensaje de la ciudadanía es muy claro, que no quiere que hagamos obras millonarias, de concreto, sino obras sociales, obras que les beneficien, que sean tangibles”. Daniel Campos Lango

Ser oposición no es lo mismo que estar en el poder y como muestra el botón de la senadora de Morena, Martha Lucía Micher Camarena quien tiene un discurso cuando es oposición del gobierno panista en Guanajuato y otro distinto cuando hay que defender a capa y espada las decisiones del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Y en tiempos de redes sociales, “siempre hay un tuit”. A la legisladora morenista se le vino Twitter encima luego de defender los nombramientos de embajadores propuestos por el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón para varias embajadas entre los que destacaba el de Pedro Salmerón en Panamá.

Salmerón es un personaje non grato para feministas que han exhibido en esas redes su indignación porque el gobierno mexicano proponga a un personaje que está acusado de ser un acosador de mujeres. Y no. No es la derecha moralmente derrotada, ni los fifís, ni los conservadores ni los neoliberales los que han montado en cólera con ese lance.

Se trata de colectivos feministas afines a la izquierda que no esperaban que este gobierno encumbrara en un cargo diplomático a un personaje tan cuestionado y mucho menos que alguien que tiene años y años de lucha en las causas de igualdad de género, realice tan increíble maroma y se coloque en los terrenos de la incongruencia, cuando no traición de sus principios.

“En tanto no existan denuncias formales o se acompañe a las víctimas a formalizar las acusaciones que han realizado de manera pública, las autoridades mexicanas y el propio senado de la República, tiene la obligación de apegarse al principio de presunción de inocencia”, escribió en el comunicado.

Este escrito difundido en Twitter circuló profusamente, lo mismo que las críticas de usuarios quienes encontraron otro mensaje en la misma red social en el que la misma senadora decía exactamente lo contrario.

“No denunciar, no es delito. Muchas mujeres víctimas de acoso y violencia sexual no denuncian por miedo a represalias. Sus agresores son figuras de poder o actores políticos de alto nivel. Es un principio feminista básico no juzgar a las víctimas y creer en su palabra #YoTeCreo”.

El tuit es del 14 de octubre de 2020. Y no hay forma de que la senadora asegure que son casos distintos.

Micher no solo pide pruebas y denuncias formales sino que trata con el pétalo de una rosa al canciller Marcelo Ebrard de quien es afín hace varios años y que hoy se perfila como uno de los presidenciables.

Hace unos días, aquí le comentaba de la causa que unió a Malú Micher y al excandidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de León, Juan Pablo en la entrega de actas de nacimiento a personas trans género que viven en Estados Unidos.

Evidentemente, el nombramiento de Salmerón debe de venir con la bendición del mismísimo presidente Andrés Manuel López Obrador.

Y hoy parece quedar claro que por encima de las convicciones a prueba de todo están las lealtades a los jefes de la 4T. Y que no importa lo que se haya dicho o escrito antes. ¡Qué viva la incongruencia!

Como no queriendo la cosa, el secretario de Seguridad del Estado, Álvar Cabeza de Vaca matizó la postura del gobernador en torno a la necesidad de que los policías locales puedan usar su arma en días francos para prevenir y tengan capacidad de reaccionar ante eventuales agresiones de la delincuencia.

“No nada más es llevarse el arma 24 horas sino de establecer -en caso de que autorice el Ejército Mexicano- los protocolos de resguardo del arma de fuego cuando no se está en servicio y no para todos. Siempre como lo ha hecho el gobernador también que expidió un decreto para aquellos que están en riesgo. Habría que valorar cuáles elementos, de acuerdo al ejercicio de sus funciones, resultados y detenciones, portar o usar el arma incluso en turnos francos”.

Es decir. No siempre y no todos.

HECTOR LÓPEZ: A SIETE AÑOS DE CANDIDATO POR ACCIDENTE

Hace exactamente siete años, se consumaba en León la operación del rescate de la candidatura de alcalde de León que se le había complicado a Acción Nacional por la rebeldía de Ricardo Sheffield a la línea oficialista que inicialmente estaba a favor del hoy gobernador Diego Sinhue.

El entonces gobernador Miguel Márquez -convertido en líder de facto del blanquiazul- quería en la alcaldía de León al joven político, pero todo se complicó y tuvo que aparecer de emergente Héctor López Santillana.

Tres semanas antes, el secretario de Desarrollo Económico Sustentable no estaba en el escenario y resultó ser el candidato emergente luego de que los dueños del partido en Guanajuato minimizaron el encarte de Ricardo Sheffield que provocó pugna con el Comité Ejecutivo Nacional que encabezaba Gustavo Madero, además del ruido que metió Carlos Medina y el club de exalcaldes.

El entonces diputado federal Diego Sinhue era el gran derrotado simplemente porque fue el candidato favorito de Miguel Márquez y no le bastó el respaldo del jefe del ejecutivo.

En aquél momento no había una sintonía perfecta entre la dirigencia nacional del blanquiazul y Guanajuato como la hubo después entre Márquez y Ricardo Anaya o ahora entre Diego Sinhue y Marko Cortés.

Otro personaje que influyó fue Carlos Medina quien trató de capitalizar a fondo esa apertura que le dio Márquez para opinar e influir en el proceso interno blanquiazul.

“No se pueden equivocar hacia el interior del PAN, quienes tomen la decisión deberán apostar a la sociedad sin temor a los grupos internos”, tuiteaba. “Los grupos hacia el interior presionan y es mala señal. Sobre todo de aquellos que tuvieron responsabilidad de gobierno y son cuestionados”, sostenía.

Pero su favorito no era Diego Simhue y eso alimentaba las ilusiones de otros como Éctor Jaime Ramírez o Juan Carlos Muñoz.

El desenlace llevó a López Santillana a ser el elegido junto a una planilla de muy buen nivel, con el propio Medina y con Luis Ernesto Ayala a la cabeza junto a empresarios como Federico Zermeño, Salvador Sánchez Romero y varios más.

Pero luego se vio que no todo era ‘glamour’ y que necesitaba perfiles para enfrentar a la oposición de PRI y Verde.

CONSULTAS VERSIÓN AZUL: LOS RESQUEMORES EN CASA

Que en una ciudad donde viven más de un millón y medio de personas se considere que la voz de menos de 15 mil habitantes es suficientemente representativa para decidir obras importantes del municipio es de llamar la atención.

La alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez ha apostado por un estilo de gobierno que refresque el tradicional modo de hacer política y transitar a un modelo más fresco, renovado, pero sobre todo, de mayor cercanía con la gente.

Un elemento más: el activismo constante como signo distintivo de su gestión. La presidenta en actividad en horas no habituales para los políticos y las puertas abiertas de Palacio Municipal las 24 horas del día.

Pero volvamos al punto. Una cosa es el estilo y otra las realidades. Gutiérrez Campos ha pasado ya los primeros 100 días de su gobierno que nos ha mostrado el talante de su administración y el balance es agridulce.

El caso concreto de la consulta pareció demasiada parafernalia y expectativa sembrada para una escasa participación ciudadana. Tampoco fue nada que no estuviese previsto desde afuera.

En México estos instrumentos aún no son muy llamativos ni utilizados aún por los gobiernos. Los temas de consulta también tienen mucho que ver. Más que la obra que debe hacerse en la zona donde viven, las personas están más interesadas en la disminución de los índices de inseguridad, que pase el servicio de recolección de basura a tiempo, que el transporte ofrezca un buen servicio.

Los leoneses votaron en la consulta en siete distritos. Las obras por las que sufragaron se encuentran fuera de la colonia o fraccionamiento de la mayoría de los que ahí habitan. Se trata de un primer ejercicio y tiene el beneficio de la duda.

La obra ganadora fue un hospital veterinario, que es consistente con los gustos de la alcaldesa de quien conocemos su pasión por las mascotas. Se cuestionará si es pertinente que, en tiempos de escasez de recursos, se opte por una obra que no beneficia directamente a los humanos.

Hasta la exalcaldesa Bárbara Botello cuestionó la determinación al recordar que los mismos 35 milllones se gastó ella en construir una escuela de vanguardia. No resiste la tentación de incendiar la pradera.

No se puede obviar tampoco que el ejercicio nos lleva inevitablemente al estilo de gobernar del presidente Andrés Manuel López Obrador, tan criticado por los panistas por el estilo populista y proclive a las consultas para temas que -según sus críticos- deberían ser decisiones de Estado.

Luego los panistas se quedan sin argumentos para señalar al inquilino de Palacio Nacional.

Lo que sí podemos decir es que la alcaldesa de León enciende pasiones de los adversarios del PAN, pero también al interior del partido gobernante. Otra cosa es que algunos prefieran mantenerse en reserva.

Al final, estamos todavía en los rounds de sombra. Vendrá la hora de la verdad para saber si el estilo viene acompañado de mejores resultados.