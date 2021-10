Lourdes Vázquez

Guanajuato.- Los diputados del PAN reiteraron su postura por la defensa de la vida desde la concepción y hasta la muerte natural, lo cual fue respaldado por su dirigente estatal, Eduardo López Mares.

Sobre las iniciativas presentadas por diversos grupos parlamentarios de oposición para la despenalización del aborto en Guanajuato, la presidenta de la Comisión de Justicia, Cristina Márquez Alcalá argumentó que el tema se atenderá una vez que se notifique al Congreso local el alcance de las resoluciones emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en las que ha declarado inconstitucional la criminalización del aborto.

“Aun no se ha dado a conocer los alcances de todo lo que se resolvió, ustedes saben que fue una discusión en donde cada uno de los ministros expuso su punto de vista y se modifican diversas cosas y se modifica el proyecto que se pone a discusión, entonces en tanto no conozcamos el alcance total y se nos notifique, no estamos en posibilidades de hacer una modificación porque podríamos en algún punto estar trastocando algo que no era lo que se señalaba”.

Por ello, reiteró que será hasta entonces cuando se pueda iniciar el proceso de análisis de las tres iniciativas en la materia que se encuentran radicadas en la Comisión de Justicia, dos de ellas desde la legislatura pasada.

No obstante, insistió que, por doctrina, la postura del PAN ha sido la defensa de la vida desde el momento de la concepción y por ende se debe trabajar en la mejora de las condiciones para el desarrollo de las personas, como garantizar el derecho a la salud sexual y reproductiva y abatir la desigualdad.

Por lo que respecta al matrimonio igualitario manifestó que se trabajará para garantizar el respeto y la garantía del respeto a la dignidad de las personas, “trabajaremos en el sentido de que todos los derechos que tenemos como personas sean cumplidos, sean respetados y sean garantizados”.

“No hay de otra”

En su intervención durante la presentación de la agenda legislativa de los legisladores panistas, Eduardo López Mares dijo que “el PAN no es partido de la muerte, el PAN defiende la vida y por eso una de las principales agendas que debemos de tener es esta del respeto a la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural y por supuesto también nuestra agenda debe en favor de la familia y sus valores, a eso debemos aportarle”.

En entrevista sostuvo que en Guanajuato “no ha de otra”, pues el PAN ha gobernado desde hace 30 años y “la ciudadanía cree en lo que Acción Nacional siempre ha propuesto y nosotros tenemos una agenda de la vida, una agenda de la familia y por eso nosotros lo vamos a reiterar cada vez que podamos, vamos a continuar buscando el respeto a la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural y por supuesto el respeto a la familia”.

El coordinador de los diputados de Acción Nacional, Luis Ernesto Ayala Torres manifestó que, aunque se está a favor de la vida, se tendrá que esperar a que las diversas iniciativas con las que se busca la despenalización del aborto sean atendidas en la Comisión de Justicia, así como lo relativo al matrimonio igualitario.

“Es muy importante, estamos a favor de la vida, sin embargo, yo creo que hay otras opiniones, opiniones diferentes, que seguramente ya en la comisión una vez que se sume el tema, se discutirán”, concluyó.

