Para el obispo de Celaya, todas las decisiones son de Dios

Benjamín Castillo Plascencia señaló que la vida no depende de votos personales, esta se debe procurar desde su inicio hasta que Dios lo permita, en temas como la muerte asistida y los uniformes neutros

Roberto Lira

Celaya.- La vida no depende de votos o decisiones personales, esta se debe procurar desde su inicio hasta que Dios lo permita, señaló el Obispo Benjamín Castillo Plascencia ante la ley de muerte asistida. Asimismo, consideró como una tontería la aplicación de uniformes neutros, de la cual aplaudió el que las niñas puedan usar pantalón en lugar de faldas, pero rechazó que los varones usen falda.

Luego de que hace ocho años se aprobó la Ley de Voluntad Anticipada en el estado 583 guanajuatenses que han sido diagnosticados con alguna enfermedad terminal o que prevén alguna situación similar han solicitado a la Secretaría de Salud de Guanajuato tener una muerte digna, lo cual implica no recibir tratamiento contra su padecimiento.

Ante esto, el prelado celayense señaló que la vida o la muerte de una persona no es decisión que se deba tomar por votos o voluntad propia, sino que se debe respetar hasta su fin natural.

“Eso no depende de los votos, no es cuestión de votos la vida, es una injusticia que se sujete a votos, no deja de ser criminal el que se vaya en contra de una vida, si es un no nato es un crimen horrendo, y no se justifica porque alguien se ponga de acuerdo y por votos vamos degenerando muchas cosas en el sentido moral y eso trae consecuencias si no nos formamos en el sentido ético y moral vamos a destruirnos solos y para allá vamos, por votaciones se va a quitar la vida”, señaló Castillo Plascencia.

Asimismo comentó que en algunos países europeos se han tomado medidas similares y además se ha aprobado el aborto, lo que ha hecho que disminuya su tasa de natalidad: “De cualquier manera la vida tiene que respetarse, al ratito ¿Quién es el que define eso, la gente o los familiares? No se vale, entonces es la vida hasta que Dios lo permita, hay muchas cosas que hay que pensar”, dijo el obispo.

Sin embargo, también reconoció que hay situaciones en las que los familiares mantienen vivo a alguien por conveniencia y permanecen cobrando seguros o jubilaciones y esto solo alarga el dolor y sufrimiento de quienes padecen una enfermedad, por lo que sí se deben explorar formas de dar una muerte digna.

“Otra cosa es decir si yo quiero, ¿Qué diferencia hay con me quiero colgar en mi casa?, las autoridades deben procurar el bien común e ir en contra de esto”, señaló.

Es una tontería uniformes neutros para varones

Aunque avaló que las niñas puedan usar pantalones por comodidad en su uniforme escolar, el obispo calificó una “tontería” que se permita que los niños usen falda.

El prelado celayense enfatizó que con estas medidas aplicadas en el gobierno de la Ciudad de México solo buscan generalizar los gustos de una minoría.

“A ver cuando vemos a los muchachos con faldas y eso es donde entra lo turbio, la influencia de todo esto; yo creo que la ley tendría que ser que las muchachas puedan, los muchachos no, que alguien decide ponerse ¡qué bárbaro! como dice Don Juan ‘es bueno que sean pero que no presuman’”, señaló.

La polémica por este tema surgió durante esta semana donde en las escuelas públicas de la Ciudad de México se implementó el uniforme neutro, donde se permite a las niñas usar pantalón en su uniforme escolar, pero también permite que los varones que se sientan cómodos con el uso de falda puedan hacerlo sin ninguna sanción por parte de los centros educativos.

