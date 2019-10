Papá de oro: le hace disfraz a su hija para ayudar a su esposa

Una mujer contó cómo su marido hizo todo lo posible para ayudar como padre y como esposo cosiendo un traje típico para su pequeña quien participaría en un desfile de su escuela

Staff Correo

Colima.- Esta nueva era que vivimos se ha caracterizado porque poco a poco se va actualizando la forma en la que vivían en los hogares tradicionales, en donde la mamá se encargaba de tiempo completo de su casa y sus hijos, mientras que el papá solamente se dedicaba a ser el sustento económico de su familia.

En la actualidad, casi todos los padres mentalizan a sus hijos a que deben de participar en ambas tareas, evitando recargar el cansancio en solo uno de los dos pilares del hogar.

Como este caso en Colima, en donde un ‘papá luchón’ trabajó hasta el cansancio para que su pequeña pudiera ir vestida al festival de su escuela.

“El día de ayer yo estaba bien estresada porque se vino la fecha del desfile en la escuela de mi hija, y la verdad no soy nada creativa no sabía por dónde empezar le marqué a mi esposo le dije y él con calma me dice no te preocupes yo lo hago y yo con cara de queeeeé”, contó a través de un post en Facebook.

Mientras ella se imaginaba que el desenlace iba a ser catastrófico porque nunca había visto a su esposo coser. Aunque una llamada durante el descanso de él la tranquilizó al decirle que ya estaba comprando la tela para empezar a hacer el traje.

“Llega la noche, salí de trabajar llego a la casa y ahí está él con mi hija y él cose y cose me dice ya vete a dormir, ve descansa, ya que salí bien tarde, me acosté como a la 1 am y el aún no acababa”, relató.

Al día siguiente cuando despertó, vio a su esposo poniéndole el traje tradicional de Marruecos a su hija, el mismo que hizo a mano y sin máquina de coser.

“Sentí tan bonito la verdad, ya que mi papá nunca estuvo en mi vida no podía creer que sí existen buenos papás que a veces no solo la mamá hace todo por sus hijos si no que papá también”, expresó.

Además contó que mientras su hija estaba en el festival escolar, su esposo soltó un par de lágrimas al verla contenta con el traje que él mismo había confeccionado.

“Cuando desfiló mi niña voy volteando porque estaba grabando y veo que mi esposo estaba llorando de emoción. Bueno solo les quería compartir esto porque chicas que tienen papás así disfrútalos dales todo el amor que se merecen eso y más porque papá también cuenta”, finalizó.

Comentarios

Comentarios