Papá apoya a su hija realizando la rutina de porras desde las gradas

Estados Unidos.- Un papá se ha vuelto viral en las redes sociales por la pasión que demostró durante un evento deportivo en el que participó su hija.

Desde las gradas de un estadio de futbol americano que se encuentra en Yorktown, Virginia, Estados Unidos, fue donde el señor enamoró a todos.

La hija de Hekili Holland está dentro del equipo de porras, por lo que esa noche estaba apoyando a su escuela en un partido contra otra secundaria.

Pero no fue ellas ni el juego lo que más emocionó a la gente, sino Holland.

Durante una de las rutinas el padre repetía todos los pasos desde las gradas, lo que emocionó a los espectadores y provocó que uno de ellos compartiera el video en redes sociales.

This guy right here needs to go viral. By far CHEER DAD OF THE YEAR!!!!!! This dude rocks!!!! GO YORK FALCONS!!!! #cheerdad pic.twitter.com/1axK8y4mHn

— Scott Willard (@ScottWillard14) November 2, 2019