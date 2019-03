PAOT y Cortazar suman acciones por un planeta sustentable

Autoridades estatales y municipales buscan impulsar la inspección y vigilancia con enfoque de gobernanza, en materia de protección ambiental y de ordenamiento territorial

Redacción

Cortazar.- Firman convenio de coordinación con la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial del Estado de Guanajuato (PAOT) para inspección y vigilancia con enfoque de gobernanza, en materia de protección ambiental y de ordenamiento territorial, en el municipio de Cortazar.

Dicho convenio se realiza en atención a la normativa federal y estatal vigente que estipula el derecho a los ciudadanos de contar con un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar y para ello el Estado garantizará el respeto a este derecho.

Además, el daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley.

En el desarrollo del evento el mandatario municipal Ariel Corona Rodríguez expresó que su gobierno es consciente de la necesidad de procurar la sustentabilidad de los recursos pues es el planeta la casa común que se hereda a las próximas generaciones.

Urge buscar la sustentabilidad ambiental

La titular de la PAOT-Gto, Karina Padilla Ávila, subrayó la necesidad de que las dependencias municipales, principalmente las involucradas con el desarrollo económico y territorial, enfoquen sus trámites, servicios, programas y acciones con una perspectiva de sustentabilidad ambiental.

“Aquí son la autoridad más cercana a los ciudadanos y yo creo que por eso es tan importante este convenio de colaboración en donde podamos, entre las autoridades estatal y municipal, tener mejores resultados”, dijo Padilla

Agregó que “tiene que haber un crecimiento económico pero si no va relacionado con cuidar nuestro medio ambiente, la verdad es que el día de mañana vamos a tener un problemas mucho más grande y mucho más serios porque va relacionado con el tema de salud, y ustedes saben que cuando no hay salud, no hay nada”.

Durante la firma de convenio se contó con la presencia del alcalde Ariel Corona Rodríguez; el secretario del H. Ayuntamiento, Alejandro Perea Castro; la síndico Hilda Macías Gasca, regidora e integrante de la Comisión de Medio Ambiente, Mara del Consuelo Lorca Mendoza; el regidor Juan Raúl Ortiz Novoa y el regidor Alfredo Ruiz García; el subprocurador de la región B de PAOT-Gto, Jorge Luis Contreras Juárez; la coordinadora jurídica de PAOT-Gto, Guadalupe Loza Ramírez así como la a titular de la PAOT-Gto, Karina Padilla Ávila.

Cabe mencionar que se hizo la entrega de reconocimientos por parte de la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial del Estado de Guanajuato a 24 estudiantes del bachillerato SABES, plantel Cañada de Caracheo, por su participación en el programa Guardias Ambientales que tuvo como único fin desarrollar la habilidad de percepción, como herramienta para hacer consciente las emociones, para potencializar la motivación de participación en el cuidado al ecosistema en las Áreas Naturales Protegidas.

