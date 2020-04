Panteones seguirán abiertos durante contingencia

Luz Zárate

Celaya.- Las ventas para los comerciantes ambulantes, fijos y semi fijos están siendo ‘catastróficas’. Cada día venden menos y a su vez tienen menos ingresos, más deudas y más preocupaciones, pues tienen que llevar el sustento a su casa.

Vendedores de tostadas que tienen más de 30 años vendiendo en la Alameda tienen sentimientos encontrados, los últimos días los han vivido entre la preocupación, tristeza, desolación y desesperación pues no están teniendo ventas.

Hace 15 días habían bajado sus ventas un 50%, este fin de semana bajaron hasta un 90% y piensan que llegará el momento que no venderán nada.

Algunos de los comerciantes están inconformes porque el Gobierno no los está apoyando como “debería de ser”, dicen que son préstamos los que les están ofrecen, los cuales no van a poder pagar pues si logran superar la contingencia derivada del COVID 19, lo que le sigue serán las deudas y volverse a capitalizar.

“Las ventas bajaron casi un 90%, no se ha vendido casi nada, yo tengo como 45 años aquí (en la Alameda) y nunca había vivido esto. El gobierno dice que va a haber ayuda, pero no se ve por ningún lado como debe de ser, dicen que el apoyo va a ser a manera de préstamo y así no debe de ser, eso no conviene, usted cree que esto se va a acabar pronto y que cuando acabe, nos vamos a levantar pronto, no, esto va a tardar muchísimo”, dijo Joaquín Jiménez Ramos, vendedor de juguetes en la Alameda.

En este momento de crisis para los vendedores, recuerdan que en época de campañas políticas los candidatos se acercan y les llevan una despensa a cambio del voto, pero justo en esta contingencia, tanto gobernantes, autoridades y políticos se han olvidado de ellos.

“Esto es algo que nunca habíamos vivido, tenemos aquí alrededor de 30 años vendiendo tostadas, si nos han planteado que nos quitemos, pero si nos quitan no sé qué vamos a hacer porque no hay un apoyo del gobierno, no hay trabajo. En temporadas de elecciones los candidatos se acercan y nos dicen que nos regalan una despensa para que voten por ellos y ahorita se les olvida, el gobierno dice que hay apoyos, pero no es así, son préstamos y nos ponen como requisito pertenecer a una unión para ser sujetos de crédito y nosotros somos independientes, además que es dinero que hay que devolver, sería muy complicado porque ese dinero sería para comprar comida y estar en la casa. Yo y mi familia nos sentimos terrible, es un sentimiento de abandono”, platicó Gerardo Melchor.

A petición de Fiscalización, algunos de los comercios instalados en la Alameda, la Calzada y algunas zonas del centro podrán vender para llevar, no deben dejar que la gente se quede en los puestos.

El líder de la Unión Adolfo López Mateos, Carlos Palacios, afirmó que el comercio está viviendo una situación “catastrófica y muy grave”.

“Hace quince días, comentamos que las ventas habían bajado un 50%, hoy te puedo decir que las ventas están catastróficas, estamos en un momento muy difícil en que el comerciante no está sacando ni la inversión, mucha gente se ha de preguntar si no saca lo que invierten para qué van a trabajar, pues muchos vienen con la esperanza de vender algo, le dije a la Directora de Fiscalización que por lo menos nos deje morir en la raya”, señaló.

Por lo que piden a los ciudadanos que los apoyen consumiendo a los vendedores que viven de su venta del día, a los que están en las plazas, jardines o mercados, que aunque muchos sitios ya están cerrados pueden llevar la comida para llevar como es el caso de la Alameda y la Calzada.