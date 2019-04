Panistas se oponen a abrir comisiones de trabajo y consejos municipales

Los tres regidores independientes, dos de MORENA y el del Partido Verde preferirían tener sesiones abiertas para eliminar la opacidad, en cumplimiento con el art. 152 de la Ley del Estado

Roberto Lira

Celaya.- Los tres regidores independientes, dos de Morena y el del Partido Verde del ayuntamiento de Celaya exigen la apertura de comisiones de trabajo y concejos municipales, a las cuales se han opuesto la fracción panista, asimismo, denunciaron la opacidad que han encontrado al interior de los consejos, los cuales se han negado a abrir.

Mauricio Hernández Mendoza recordó que el pasado 15 de febrero exhortó al resto de los integrantes del ayuntamiento a que en aquellos concejos en los que los ediles forman parte, particularmente en los de las entidades descentralizadas del municipio, se propusiera la apertura de sus sesiones, en cumplimiento con el Artículo 152 de la Ley Orgánica Municipal del Estado, mimo que establece que las sesiones del concejo directivo o su equivalente serán públicas con las excepciones que marque la Ley de transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

“En ese sentido, un servidor llevó a la XXI reunión ordinaria del Concejo Directivo del IMIPE, la propuesta para aperturar los trabajos de la Comisión de cara a la ciudadanía y los medios de comunicación. En esa reunión se planteó la iniciativa y fue rechazada por mayoría de los concejeros, con el único voto a favor de un servidor”, declaró.

Asimismo señaló que el pasado viernes en sesión ordinaria se aprobó el acta en la que quedó estipulada la iniciativa, por lo que se envió un oficio al Contralor Municipal solicitando una investigación por una presunta violación al artículo mencionado anteriormente.

Por su parte, la regidora de Morena, Bárbara Varela Rosales, señaló que dentro del Concejo Consultivo del Instituto de Cultura se vivió un episodio en el que se sacó a ciudadanos que querían estar presentes en una sesión del mismo y fueron sacados por el director del instituto y el síndico Jorge Armengol, pero además ha detectado cambios en las actas realizadas al interior de este concejo, por lo cual ha solicitado las grabaciones de dichas sesiones, pero no se le han entregado.

“La ley orgánica menciona que los concejos tiene que ser abiertos, no solo había medios, sino que había cuenta cuentos, artesanos y otras personas que estaban interesadas en escuchar la presentación del plan de trabajo del Instituto de Cultura. Entorno a esto yo he solicitado al director del instituto y al presidente del concejo las copias de las actas y los audios de distintas sesiones, esto ha sido desde el 19 de marzo, hasta este momento no he recibido la información por lo cual será el siguiente paso solicitarlo a contraloría y si no irnos hasta el IACIP (Instituto de Acceso a la Información Pública), porque lo que sucede no se plasma tal cual en las actas”, comentó Varela Rosales.

El regidor del Partido Verde, Juan Carlos Oliveros Sánchez, señaló que su iniciativa de apertura de las comisiones de trabajo se presentó en octubre del año pasado y a la fecha solo se han abierto cinco comisiones de las 18 que existen, principalmente por dudas sobre el manejo en la información, por lo que una vez que se tuvo un curso al respecto por parte del IACIP, la semana pasada, ya no debería haber pretextos para su apertura, además, de que en breve la máxima publicidad en las comisiones deberá ser obligatoria.

“Quedó muy claro que el tema de respetar el principio de máxima publicidad, contemplado en la Constitución, es prioridad para la administración municipal, que no hay excusas o argumentos que puedan contravenir este principio y que la apertura de las comisiones y los concejos es inminente… llama poderosamente la atención que en el Congreso del Estado hay una iniciativa de Acción Nacional donde ahora va a ser obligatorio para todos los municipios de Guanajuato que sean públicas las comisiones y aquí la resistencia que hay para que eso se dé”, señaló.

Asimismo, Oliveros Sánchez destacó que para las personas que impidan o sean insistentes en no dar paso a un tema de apertura y transparencia hay sanciones previstas en la ley que van desde amonestaciones a multas económicas de los 67 mil 200 a 126 mil pesos.

AL