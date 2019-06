Panistas guanajuatenses critican el festejo de victoria de AMLO

Líderes del partido afirmaron que el mandatario debería de dar un informe de resultados, además reprochan como es que otras entidades tienen mayor aportación federal aún con proyectos inviables

Daniel Vilches

León.- El presidente del PAN en Guanajuato, Román Cifuentes Negrete se mostró en contra del ‘bailongo y festejo’ que Andrés Manuel López Obrador pretender hacer para festejar que ganó la Presidencia de México.

El político panista señaló en lugar de esta celebración, el ejecutivo debe de dar una explicación del porque el país va en picada y un informe de resultados.

Cifuentes Negrete recordó los recortes presupuestales que la federación ha dado y cómo estos han perjudicado varios sectores como la salud y la educación.

“No hay nada que festejar cuando se tiene malos resultados, no hay nada que festejar cuando se está repartiendo culpas al pasado sin tomar en cuentas que los malos resultados son fruto de este gobierno. No hay nada que festejar cuando se ejerce una política pública que reitera en hecho la amenaza de no respetar el estado de derecho. Hay retrocesos en materia educativa, de salud, economía y en el estado de derecho y por eso exigimos un informe real basado en datos y cifras efectivas y no en el revanchismo del ejecutivo contra todos los que piensan diferente”, señaló.

El festejo se da porque se cumple un año de que Andrés Manuel López Obrador ganó las elecciones el 1 de julio del 2018 y se realizará en el zócalo.

El presidente del PAN, estuvo acompañado por los diputados federales Justino Arriaga y Jorge Espadas; en su intervención, éste último criticó que hay estados donde no gobierna Morena que recibieron menos recursos federales.

“Hay estados donde los gobierno de morena tienen mayor inversión federal que en lo que no, el esquema de repartición es de coordinación fiscal, en todos los estados es el 80 /20, sin embargo la inversión de la federación se va a aquellos proyectos que se me ocurrieron como un tren maya que no tiene viabilidad, o una refinaría. Todo el sureste donde hay gobiernos de Morena están viéndose beneficiados con recursos federales”, destacó.

RC