Para la pasarela en búsqueda del presidenciable desveló “No, yo no tengo cuerpo de modelo, más que de bote. Yo estoy concentrado en mi chamba y, si Dios quiere y me da licencia, voy a terminar hasta el último día como gobernador de Guanajuato…” Diego Sinhue Rodríguez Vallejo

Luego de que Vicente Fox, gobernador, ocupara Los Pinos con el “voto útil”, a los panistas de Guanajuato se les “enfrió el caldo” limitándose a explotar el poder conseguido con una concertacesión, convirtiendo el estado en “Centro de Resistencia Albiazul”; posición que les ha servido para gobernar 30 años, a tal al grado, que la oposición únicamente en ciertas ocasiones de forma temerosa expone la posibilidad de alternancia en el poder.

En el 2000, mientras Fox buscaba ser presidente, Juan Carlos Romero Hicks, ex rector de la Universidad de Guanajuato, representó al PAN para ser gobernador constitucional sin ninguna intención de suplir a su correligionario, siempre expuso que gobernaría la entidad. En 2006, Felipe Calderón “madrugó” al panismo nacional y guanajuatense, llevándose la candidatura albiazul para la grande.

Con esa victoria apretada, emergió una figura del panismo estatal, quien colocaría nuevamente al estado de Guanajuato en el ánimo nacional albiazul. Los políticos veteranos del conservador PAN produjeron una ilusión, que el mandatario emanado de las tierras del Rincón tenía para ser el abanderado presidencial en 2018. Pero el gobernador Miguel Márquez no se lanzó por la candidatura presidencial, se limitó a “controlar” la sucesión local teniendo como delfín y futuro sucesor a Diego Singue Rodríguez Vallejo, quien afirma que tampoco buscará la candidatura para vivir en Palacio Nacional o regresar a Los Pinos. Otros son los que avanzan.

Como en la práctica política no existe la “palabra de rey”, a Rodríguez Vallejo aún le queda la parte final de la representación. En su campaña a la dirigencia nacional del conservador partido, Marko Cortés, movió el atole con el dedo ante el gobernador de Guanajuato, lo incluyó en su relación de presidenciales junto a Maru Campos, de Chihuahua; Francisco Vilas, de Yucatán; Javier García Cabeza de Vaca, de Tamaulipas; y los queretanos Ricardo Anaya y Francisco Domínguez. Un 6 de octubre del 2021 cuando ofreció “piso parejo” Cortés para todos, como base de la lucha interna 2024.

Posterior a su ratificación como presidente nacional del PAN, en otra coyuntura el michoacano Cortés Mendoza, siguiendo la estrategia de recrear “ilusión” entre la militancia, ratificó con los presidenciables a Diego Sinhue Rodríguez; aunque abrió más su baraja incorporando a Santiago Creel y Juan Carlos Romero Hicks. Hablando en plata, en Guanajuato no existe proyecto de nación en las intenciones y pretensiones de sus liderazgos; los límites parecen determinados al estado y sus 46 municipios.

Acabaron así los deseos de grandeza de los panistas locales? Es Diego Sinhue, el último eslabón de búsqueda presidencial, pero ya está fuera de la lista de los posibles. La semana pasada en la sede del PAN nacional se llevó a cabo una pasarela de “pre-presidenciales” con Mauricio Vilas Dosal, Francisco García Cabeza de Vaca, Maru Campos Galván y Mauricio Kuri González. Valdría considerar que para Guanajuato es mejor negociar con otras instancias en calidad de presidenciable.

Topografía

Planimetría. Consumatum est. Como no se había visto en años, se logró la concentración de mil 200 consejeros políticos del PRI guanajuatenses para la asamblea estatal donde ratificaron su aprobación para que la diputada local, Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, presida el Comité Directivo Estatal de Guanajuato, acompañada del cenecista David Mercado como secretario general.

Ruth Tiscareño, tras la votación unánime, tomó protesta ante el enviado de Alejandro Moreno Cárdenas, presidente del CEN tricolor, el secretario de Organización y precandidato a la gubernatura del Estado de México, Ricardo Aguilar Castillo, quien dicho sea de paso, no esperaba semejante movilización, por lo que no faltó el ducho que le explicó que el priismo no estaba muerto, andaba de parranda. Le recordaron que en la entidad el PRI tiene casi cuatro veces las presidencias municipales que posee Morena. Todos los alcaldes estaban en la fiesta de la presidenta.

Aguilar Castillo reconoció la conducción del proceso por parte del hasta ayer presidente provisional del CDE, Alejandro Arias Ávila, “entrega buenas cuentas a Alito”, dijo. Ahora el leonés atenderá de tiempo completo su coordinación en el Congreso del Estado, donde seguramente podrá conocer qué quizo hacer Yulma Rocha este sábado, convocando priistas dos horas antes de la asamblea, en el hotel Hotsson de Irapuato, señalando la diputada, nos dicen algunos de los citados que no acudieron con ella, que Moreno Cárdenas “no les hizo caso”. La cenopista no acudió a la asamblea.

Altimetría. Un levanta muertos. La diputada del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso Local, Alma Alcaraz Hernández, presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Fiscalización Superior estatal para facultar a la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG), auxiliar de la Soberanía, que realice auditorías de tipo forense y siga la ruta del dinero: auditar desde la entrega del recurso hasta su aplicación, para “detectar” desvíos, lavado de dinero en los municipios, las empresas fantasmas y triangulaciones de recursos; o sea, impedir los saqueos que ha sido imposible detectar.

El trapito. Se alguien requiere información sobre la Auditoría Forense, mañana al mediodía, en Las Enredaderas de Guanajuato Capital se realizará el foro “Transformando la Fiscalización” en el salón de usos múltiples del Congreso Local.

Sostiene la legisladora del partido rojo marrón que con esta lindura, técnica pudo investigarse en 1972 lo descubierto en el Caso Watergate, que desgració el presidente Ricard Nixon de Estados Unidos.

Agrimensura. No hay de piña. Este sábado el IEEG halló suficientes inconsistencias en la petición de la regidora morenista Paloma Robles Lacayo, que le negó luz verde a la celebración del plebiscito que pedía para impedir la contratación de un crédito para que las venerables Momias de Guanajuato tengan casa digna. No jugó limpio, según se desprende del dictamen que negó el plebiscito.

