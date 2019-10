Paniagua niega presunta renuncia a la presidencia municipal

La inseguridad no llegó con ella y que a la actual administración le está tocando el momento más álgido de la violencia que se vive

Celaya.- Ante los rumores que aseguran que la alcaldesa Elvira Paniagua, entregó su carta de renuncia al Gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, la edil desmintió esos dichos y aseguró que ella está firme en su cargo, que “no se echa para atrás” y agregó que no ha dejado de trabajar un solo día desde que asumió la presidencia municipal el 10 de octubre del año pasado.

Tajante afirmó que asume su responsabilidad y continuará siendo alcaldesa.

“Soy presidenta municipal y estoy trabajando como todos los días, no he descansado uno solo y seguiré trabajando en la presidencia municipal…Es incorrecto (el rumor de que entregó su renuncia), nunca lo he hecho, he tenido varios encuentros con el Gobernador, la semana pasada me senté con el Gobernador, me he sentado con diferentes instancias de gobierno para hablar en materia de seguridad. Al contrario me toca echarme más para adelante”, aseguró.

Respecto a las críticas de algunos sectores de la sociedad e incluso ante la iniciativa de quienes solicitan su destitución, aseguró que respeta las críticas pero ella seguirá trabajando.

Desde hace unas semanas que se agravó la situación de inseguridad en Celaya, han surgido versiones que aseguran que la alcaldesa Elvira Paniagua ya no quiere seguir en el cargo pues es demasiada la presión social que tiene y que incluso entregó su renuncia al Gobernador, ante lo cual la presidenta desmintió los rumores y aseguró que ella seguirá trabajando “diario por Celaya y los celayenses”.

Paniagua aseguró que ella está firme y que “da la cara” a los celayenses y ante la adversidad afirmó que “no le corre”.

“Ustedes me conocen y doy la cara, ni le corro, ni me escondo”.

Y además aclaró que sí vive en Celaya y no en Salvatierra o en Querétaro como se ha señalado en redes sociales, según lo aseguran algunos ciudadanos que afirman que se ha mudado de esta ciudad para protegerse de la delincuencia e inseguridad.

“Vivo en Celaya, estoy en Celaya y estoy asumiendo lo que sucede en Celaya, y lo estoy diciendo con las palabras que son. Nos indigna y nos lastima, no nos gusta. Vivo en Celaya, por favor que no inventen cosas en ese sentido, aquí estoy dando la cara, ustedes me han visto siempre aquí, ni le corro tampoco a las entrevistas cuando me las han solicitado siempre he estado presente, es erróneo, es difamar, vivo en Celaya y por supuesto que estoy reconociendo todo lo que está sucediendo en nuestra casa e insisto nos indigna y nos duele. No lo aceptamos, nos lastima y sobre eso tenemos que estar trabajando para que esto vaya disminuyendo”, aseguró.

Y volvió a resaltar como lo ha hecho en varias entrevistas, que la inseguridad no llegó con ella y que a la actual administración le está tocando el momento más álgido de la violencia que se vive.

“El tema de la violencia es multifactorial y no llegó con una servidora, esto tiene mucho tiempo y nos ha tocado el momento más álgido y todos los días de este primer año de la administración que está por concluir, un solo día no he dejado de trabajar en todos los sentidos”, señaló.

Señaló que seguirá trabajando coordinadamente con el Gobierno del Estado y pide apoyo del Gobierno federal para reforzar la seguridad en Celaya.

