Roberto Lira

Celaya.- No sorprendió a la presidenta municipal, la no aprobación de su tercer informe de gobierno por parte de los regidores de oposición, señaló que espera, que sigan siendo igual de críticos en la siguiente administración como lo han sido estos tres años de su gobierno.

Durante la última sesión de ayuntamiento, el llamado bloque opositor, integrado por los regidores independientes, Mauricio Hernández Mendoza, Salud García y Mónica Delgado; de Morena Bárbara Varela Rosales y José Luis Álvarez, y del Partido Verde Juan Carlos Oliveros, votó en contra de la aprobación del tercer informe de gobierno de la alcaldesa, Elvira Paniagua Rodríguez, en la que se hizo el señalamiento de que no hubo vinculación entre el documento con el programa de gobierno, entre otras observaciones.

“Para mí no es extraño, lo han hecho los tres años, se les ha entregado en tiempo, se les ha dado el tiempo para revisar, hacen observaciones, obviamente se intervienen las que se puede intervenir porque no es precisamente todo lo que manifiestan en el documento, se atiende y creo que este es el tercer año que no lo aprueban; más bien sería en ese tenor de ideas, por eso no me extraña, lo respeto, finalmente son puntos de vista por lo pronto nosotros estaremos rindiendo el informe el próximo viernes en el Teatro”, comentó Paniagua Rodríguez.

De la misma manera enfatizó que no coincide con algunas de las observaciones vertidas por los regidores, pero las respeta por ser puntos de vista y de interpretación, sin embargo, recalcó que espera que espera que siga los señalamientos en la siguiente administración, como han sido en la de ella.

“Yo espero de verdad que haya una total coincidencia en el siguiente programa de gobierno y que sean tan puntuales como lo han sido conmigo los tres años. Yo creo que soy la primera administración que cada año revisa un programa de gobierno que interviene un programa de gobierno, también, ojalá que a ninguna administración le toque vivir una pandemia, porque también hay puntos que no se lograron porque mucho era presencial en materia deportiva, en materia cultural”, señaló.

En cuanto a la asistencia del gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, la edil señaló que estaba confirmado para la primera fecha que se propuso para el informe, sin embargo, con el cambio para el próximo viernes está pendiente su confirmación, pero de no poder asistir se contaría con la presencia de la secretaria de gobierno, Libia Denisse García Muñoz Ledo.

